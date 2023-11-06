https://uz.sputniknews.ru/20231106/artilleriya-rf-vsu-porajeniye-40719785.html

Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Войска группы "Центр" также уничтожили пять опорных пунктов противника.

2023-11-06T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Российская артиллерия поразила 40 районов скопления живой силы и техники противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка Нацгвардии Украины.Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР.В воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 560 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники и 6 артустановок.

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