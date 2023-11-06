https://uz.sputniknews.ru/20231106/artilleriya-rf-vsu-porajeniye-40719785.html
Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Войска группы "Центр" также уничтожили пять опорных пунктов противника.
2023-11-06T11:05+0500
2023-11-06T11:05+0500
2023-11-06T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Российская артиллерия поразила 40 районов скопления живой силы и техники противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка Нацгвардии Украины.Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР.В воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 560 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники и 6 артустановок.
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россия артиллерия поражение живая сила техника всу
россия артиллерия поражение живая сила техника всу
Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Войска группы "Центр" также уничтожили пять опорных пунктов противника.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Российская артиллерия поразила 40 районов скопления живой силы и техники противника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника", — рассказал офицер.
По словам Савчука, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка Нацгвардии Украины.
Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 560 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники и 6 артустановок.