https://uz.sputniknews.ru/20231106/putin-astana-ofitsialnyy-vizit-data-40733820.html

Владимир Путин посетит Астану — дата

Владимир Путин посетит Астану — дата

Главы России и Казахстана проведут переговоры, а также примут участие в форуме межрегионального сотрудничества в Костанае по видеосвязи.

2023-11-06T19:15+0500

2023-11-06T19:15+0500

2023-11-06T19:15+0500

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политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

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официальный визит

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Владимир Путин по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября с официальным визитом посетит Астану, сообщает пресс-служба президента Казахстана.В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых они обсудят актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства.Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.Предыдущий форум с участием глав РФ и РК прошел в конце ноября прошлого года в Оренбурге.

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