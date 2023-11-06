https://uz.sputniknews.ru/20231106/putin-astana-ofitsialnyy-vizit-data-40733820.html
Владимир Путин посетит Астану — дата
Владимир Путин посетит Астану — дата
Главы России и Казахстана проведут переговоры, а также примут участие в форуме межрегионального сотрудничества в Костанае по видеосвязи.
2023-11-06T19:15+0500
2023-11-06T19:15+0500
2023-11-06T19:15+0500
в мире
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
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казахстан
астана
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Владимир Путин по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября с официальным визитом посетит Астану, сообщает пресс-служба президента Казахстана.В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых они обсудят актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства.Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.Предыдущий форум с участием глав РФ и РК прошел в конце ноября прошлого года в Оренбурге.
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путин астана главы россия казахстан переговоры форум межрегиональное сотрудничество
путин астана главы россия казахстан переговоры форум межрегиональное сотрудничество
Владимир Путин посетит Астану — дата
Главы России и Казахстана проведут переговоры, а также примут участие в форуме межрегионального сотрудничества в Костанае по видеосвязи.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Владимир Путин по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября с официальным визитом посетит Астану, сообщает
пресс-служба президента Казахстана.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых они обсудят актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
Предыдущий форум с участием глав РФ и РК прошел в конце ноября прошлого года в Оренбурге.