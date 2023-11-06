Как избежать выгорания на работе

"Снижение мотивации, раздражение при общении с коллегами и клиентами, синдром хронической усталости – все это может свидетельствовать о профессиональном выгорании. Если долго это игнорировать, скорее всего, выгорание скажется на состоянии здоровья. Психосоматические проблемы могут перейти в болезни. В первую очередь могут возникнуть сердечно-сосудистые патологии, желудочно-кишечные расстройства, может снизиться иммунитет, что, в свою очередь, может привести к вирусным заболеваниям. Таким образом тело нам показывает, что есть проблема, которую надо решать", – объяснила специалист.