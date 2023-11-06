https://uz.sputniknews.ru/20231106/ssha-nevozmojnost-pomosch-soyuzniki-40728960.html

В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине

В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине

СМИ: конфликт на Украине показал, что США не смогут помочь всем своим союзникам

2023-11-06T16:39+0500

2023-11-06T16:39+0500

2023-11-06T16:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

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украина

сша

нато

палестино-израильский конфликт

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Затраты США на поддержку Украины продемонстрировали, что Вашингтону не хватит сил на помощь всем своим союзникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего сотрудника американского аналитического центра "Независимый институт" Айвана Иланда.Также он призвал обратить внимание на колоссальные размеры госдолга США, отметив, что поддержка Киева и Тель-Авива только способствует его дальнейшему росту.Помимо этого, аналитик указал, что доля США в мировом ВВП снизилась с 50% после Второй мировой войны до 15% в наши дни. При этом Америка несет 40% всех оборонных расходов в мире, заметил эксперт. Он считает, что США "взяли на себя слишком много".В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. Несмотря на то, что Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.Напомним, что в пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в $14,3 млрд, в котором отсутствует упоминание Украины.

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