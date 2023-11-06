https://uz.sputniknews.ru/20231106/tramp-podderjka-izbirateley-operejeniye-bayden-40724518.html
Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах
Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах
Экс-президент США опережает действующего по уровню поддержки избирателей в пяти из шести американских штатах.
2023-11-06T13:23+0500
2023-11-06T13:23+0500
2023-11-06T13:32+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в 5 из 6 так называемых колеблющихся штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена.New York Times называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки – 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.Опрос проводили по телефону среди 3 662 американцев в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин в период с 22 октября по 3 ноября. Его общая погрешность оценивается примерно в 1,8 процентных пункта, а погрешность для каждого штата составляет от 4,4 до 4,8 процентных пункта.По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта.Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://uz.sputniknews.ru/20231104/politika-ssha-blijniy-vostok-bayden-vybory-40689998.html
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трамп поддержка избиратели байден опережение
трамп поддержка избиратели байден опережение
Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах
13:23 06.11.2023 (обновлено: 13:32 06.11.2023)
Экс-президент США опережает действующего по уровню поддержки избирателей в большинстве важнейших американских штатов.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в 5 из 6 так называемых колеблющихся штатов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена.
"Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. <...> Байден опережает Трампа только в штате Висконсин — на два процентных пункта", — пишет издание.
New York Times называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки – 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.
Опрос проводили по телефону среди 3 662 американцев в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин в период с 22 октября по 3 ноября. Его общая погрешность оценивается примерно в 1,8 процентных пункта, а погрешность для каждого штата составляет от 4,4 до 4,8 процентных пункта.
По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта.
"Согласно опросу, 71 процент избирателей заявили, что (80-летний. — Прим. ред.) Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Только 19 процентов сторонников 77-летнего Трампа и 39 процентов электората в целом считали его слишком старым для управления страной", — указано в материале.
Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.