https://uz.sputniknews.ru/20231106/tramp-podderjka-izbirateley-operejeniye-bayden-40724518.html

Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах

Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах

Экс-президент США опережает действующего по уровню поддержки избирателей в пяти из шести американских штатах.

2023-11-06T13:23+0500

2023-11-06T13:23+0500

2023-11-06T13:32+0500

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президентские выборы в сша

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в 5 из 6 так называемых колеблющихся штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена.New York Times называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки – 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.Опрос проводили по телефону среди 3 662 американцев в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин в период с 22 октября по 3 ноября. Его общая погрешность оценивается примерно в 1,8 процентных пункта, а погрешность для каждого штата составляет от 4,4 до 4,8 процентных пункта.По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта.Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://uz.sputniknews.ru/20231104/politika-ssha-blijniy-vostok-bayden-vybory-40689998.html

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