https://uz.sputniknews.ru/20231107/aeroflot-vozobnovil-aviareysy-moskva-urgench-moskva-40765789.html
Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч
Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва Ургенч Москва
2023-11-07T17:21+0500
2023-11-07T17:21+0500
2023-11-07T17:33+0500
аэрофлот
авиакомпания
москва
ургенч
расписание
полет
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч, сообщает авиаперевозчик. Начиная с 15 декабря этого года, в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва. Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.
https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiyskaya-aviakompaniya-red-wings-pryamoy-reys-tashkent-kazan-40604843.html
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аэрофлот возобновил авиарейсы расписание запланировано четыре рейса в неделю москва — ургенч — москва
аэрофлот возобновил авиарейсы расписание запланировано четыре рейса в неделю москва — ургенч — москва
Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч
17:21 07.11.2023 (обновлено: 17:33 07.11.2023)
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik.
Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч, сообщает
авиаперевозчик.
Начиная с 15 декабря этого года, в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва.
"Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.
Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.