https://uz.sputniknews.ru/20231107/aeroflot-vozobnovil-aviareysy-moskva-urgench-moskva-40765789.html

Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч

Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч

В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва Ургенч Москва

2023-11-07T17:21+0500

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аэрофлот

авиакомпания

москва

ургенч

расписание

полет

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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч, сообщает авиаперевозчик. Начиная с 15 декабря этого года, в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва. Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.

https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiyskaya-aviakompaniya-red-wings-pryamoy-reys-tashkent-kazan-40604843.html

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аэрофлот возобновил авиарейсы расписание запланировано четыре рейса в неделю москва — ургенч — москва