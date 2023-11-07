https://uz.sputniknews.ru/20231107/fergana-kitayskaya-kompaniya-investitsiya-sfera-stroitelstva-40742002.html
Китайская компания инвестирует в строительство жилого комплекса в Фергане
Китайская компания инвестирует в строительство жилого комплекса в Фергане
Китайские партнеры также планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.
2023-11-07T11:47+0500
2023-11-07T11:47+0500
2023-11-07T12:02+0500
узбекистан
ферганская область
китай
инвестиции
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40743063_42:96:2029:1214_1920x0_80_0_0_804ba11278ee87e48596428e08ad7a7a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На территории Ферганы построят жилой комплекс за счет инвестиций китайской компании, сообщает администрация области.Вопросы реализации проекта строительства десяти 12-этажных жилых домов обсудили в ходе встречи хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова с делегацией строительно-инжиниринговой группы компаний Shanxi Construction Engineering. В пресс-службе хокимията Ферганской области также сообщили, что Shanxi Construction Engineering является одной из крупных строительных компаний КНР и входит в список 80 лучших подрядчиков Китая. В ходе реализации проекта в Фергане китайские партнеры планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40743063_118:0:1938:1365_1920x0_80_0_0_0a772b292a16ed0271850ff9f082ca01.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фергана китай инвестиции строительство китайская компания жилой комплекс
фергана китай инвестиции строительство китайская компания жилой комплекс
Китайская компания инвестирует в строительство жилого комплекса в Фергане
11:47 07.11.2023 (обновлено: 12:02 07.11.2023)
Китайские партнеры также планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
На территории Ферганы построят жилой комплекс за счет инвестиций китайской компании, сообщает
администрация области.
Вопросы реализации проекта строительства десяти 12-этажных жилых домов обсудили в ходе встречи хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова с делегацией строительно-инжиниринговой группы компаний Shanxi Construction Engineering.
“После успешной реализации проекта по возведению данного комплекса мы готовы приступить к более крупным проектам в строительной сфере в вашем регионе”, — сказал глава китайской делегации Цзян Юньцян.
В пресс-службе хокимията Ферганской области также сообщили, что Shanxi Construction Engineering является одной из крупных строительных компаний КНР и входит в список 80 лучших подрядчиков Китая. В ходе реализации проекта в Фергане китайские партнеры планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.