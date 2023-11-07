https://uz.sputniknews.ru/20231107/fergana-kitayskaya-kompaniya-investitsiya-sfera-stroitelstva-40742002.html

Китайская компания инвестирует в строительство жилого комплекса в Фергане

Китайская компания инвестирует в строительство жилого комплекса в Фергане

Китайские партнеры также планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.

2023-11-07T11:47+0500

2023-11-07T11:47+0500

2023-11-07T12:02+0500

узбекистан

ферганская область

китай

инвестиции

строительство

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На территории Ферганы построят жилой комплекс за счет инвестиций китайской компании, сообщает администрация области.Вопросы реализации проекта строительства десяти 12-этажных жилых домов обсудили в ходе встречи хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова с делегацией строительно-инжиниринговой группы компаний Shanxi Construction Engineering. В пресс-службе хокимията Ферганской области также сообщили, что Shanxi Construction Engineering является одной из крупных строительных компаний КНР и входит в список 80 лучших подрядчиков Китая. В ходе реализации проекта в Фергане китайские партнеры планируют применить лучшие наработки в области проектирования и строительства.

узбекистан

ферганская область

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