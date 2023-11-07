https://uz.sputniknews.ru/20231107/instituty-mejdunarodnogo-prava-poteryali-rol-garanta-mira-i-stabilnosti-40749863.html
Институты международного права потеряли роль гаранта мира — Сысоев
Институты международного права потеряли роль гаранта мира — Сысоев
Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего под таким названием в Ташкенте проходит научно-практическая конференция
2023-11-07T12:43+0500
2023-11-07T12:43+0500
2023-11-07T12:56+0500
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россия
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в мире
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. "Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков и это грозит его глобализацией", — заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Его заявления прозвучали в рамках научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС, проходящей в эти дни в Ташкенте. Сысоев отметил, что с момента прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером тому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор. По его оценке, наблюдаемое разрушение сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете. Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ.
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ташкент ратс шос атц снг антитеррористический центр евгений сысоев научно-практическая конференция
ташкент ратс шос атц снг антитеррористический центр евгений сысоев научно-практическая конференция
Институты международного права потеряли роль гаранта мира — Сысоев
12:43 07.11.2023 (обновлено: 12:56 07.11.2023)
"Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" — под таким названием в Ташкенте проходит научно-практическая конференция.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
"Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков и это грозит его глобализацией", — заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Его заявления прозвучали в рамках научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС, проходящей в эти дни в Ташкенте.
Сысоев отметил, что с момента прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером тому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор.
“Этот конфликт постепенно втягивает в свою орбиту все новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать", — сказал Сысоев.
По его оценке, наблюдаемое разрушение сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете.
"Это говорит о происходящих тектонических изменениях системы международной безопасности. В этих условиях терроризм стал одним из инструментов в геополитической борьбе", — добавил руководитель АТЦ СНГ.