https://uz.sputniknews.ru/20231107/instituty-mejdunarodnogo-prava-poteryali-rol-garanta-mira-i-stabilnosti-40749863.html

Институты международного права потеряли роль гаранта мира — Сысоев

Институты международного права потеряли роль гаранта мира — Сысоев

Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего под таким названием в Ташкенте проходит научно-практическая конференция

2023-11-07T12:43+0500

2023-11-07T12:43+0500

2023-11-07T12:56+0500

узбекистан

ташкент

ратс шос

россия

конференция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40748951_82:302:2547:1689_1920x0_80_0_0_abb8b030b392b1a5dbafb6dcf33ba5fc.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. "Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков и это грозит его глобализацией", — заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Его заявления прозвучали в рамках научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС, проходящей в эти дни в Ташкенте. Сысоев отметил, что с момента прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером тому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор. По его оценке, наблюдаемое разрушение сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете. Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент ратс шос атц снг антитеррористический центр евгений сысоев научно-практическая конференция