Лидеры с лопатами — как президенты разных стран сажают деревья
Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции "Сицзяо", КНР. 14 июня 2006 года.
Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции "Сицзяо", КНР. 14 июня 2006 года.
Президенты России —Владимир Путин и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран-участниц ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президенты России —Владимир Путин и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран-участниц ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) посадили дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) посадили дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Ирана Эбрахим Раиси поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита ШОС дерево. 15 сентября 2022 года.
Президент Ирана Эбрахим Раиси поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита ШОС дерево. 15 сентября 2022 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.
Президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев (слева) и Таджикистана — Эмомали Рахмон (справа) сажают дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев (слева) и Таджикистана — Эмомали Рахмон (справа) сажают дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.
После переговоров на высшем уровне в Самарканде Президенты Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон вместе посадили дерево. 2 ноября 2023 года.
После переговоров на высшем уровне в Самарканде Президенты Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон вместе посадили дерево. 2 ноября 2023 года.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". 14 июля 2022 года.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". 14 июля 2022 года.
Президент Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сажают дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. 6 июня 2023 года.
Президент Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сажают дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. 6 июня 2023 года.
В завершение узбекско-сингапурского саммита Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили дерево в резиденции "Куксарой". 24 мая 2023 года.
В завершение узбекско-сингапурского саммита Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили дерево в резиденции "Куксарой". 24 мая 2023 года.
Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин, проведя плодотворные переговоры, вместе посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шелковый путь" в Самарканде. 15 сентября 2022 года.
Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин, проведя плодотворные переговоры, вместе посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шелковый путь" в Самарканде. 15 сентября 2022 года.