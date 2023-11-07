Лидеры с лопатами — как президенты разных стран сажают деревья

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Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции "Сицзяо", КНР. 14 июня 2006 года.