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https://uz.sputniknews.ru/20231107/mirziyoyev-putin-erdogan-prezident-derevya-foto-40654621.html
Лидеры с лопатами — как президенты разных стран сажают деревья
Лидеры с лопатами — как президенты разных стран сажают деревья
По итогам проведения крупных мероприятий государственного уровня доброй традицией стала посадка деревьев. Как правило, в них принимают участие лидеры стран. 07.11.2023, Sputnik Узбекистан
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фото
посадка
деревья
президент
президент узбекистана
президент рф
ислам каримов
шавкат мирзиёев
сердар бердымухамедов
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Sputnik Узбекистан предлагает посмотреть подборку фотографий, как лидеры разных стран сажают деревья.
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фото, фото, посадка, деревья, президент, президент узбекистана, президент рф, ислам каримов, шавкат мирзиёев, сердар бердымухамедов, ильхам алиев, эмомали рахмон
фото, фото, посадка, деревья, президент, президент узбекистана, президент рф, ислам каримов, шавкат мирзиёев, сердар бердымухамедов, ильхам алиев, эмомали рахмон

Лидеры с лопатами — как президенты разных стран сажают деревья

12:58 07.11.2023 (обновлено: 13:08 07.11.2023)
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НовостиTelegram
По итогам проведения крупных мероприятий государственного уровня доброй традицией стала посадка деревьев. Как правило, в них принимают участие лидеры стран.
Sputnik Узбекистан предлагает посмотреть подборку фотографий, как лидеры разных стран сажают деревья.
© Sputnik / POOL

Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции "Сицзяо", КНР. 14 июня 2006 года.

Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции &quot;Сицзяо&quot;, КНР. 14 июня 2006 года. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / POOL

Президенты Узбекистана Ислам Каримов, России — Владимир Путин и Казахстана — Нурсултан Назарбаев (слева направо) приняли участие в церемонии посадки дерева в честь пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в государственной резиденции "Сицзяо", КНР. 14 июня 2006 года.

© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президенты России —Владимир Путин и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран-участниц ШОС. 15 сентября 2022 года.

Президенты России —Владимир Путин и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран-участниц ШОС. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президенты России —Владимир Путин и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев на церемонии посадки деревьев главами делегаций стран-участниц ШОС. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадил дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. Деревья посадили во всех странах-участницах. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) посадили дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) посадили дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) посадили дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посадил дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Ирана Эбрахим Раиси поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита ШОС дерево. 15 сентября 2022 года.

Президент Ирана Эбрахим Раиси поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита ШОС дерево. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Ирана Эбрахим Раиси поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита ШОС дерево. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев (слева) и Таджикистана — Эмомали Рахмон (справа) сажают дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

Президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев (слева) и Таджикистана — Эмомали Рахмон (справа) сажают дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев (слева) и Таджикистана — Эмомали Рахмон (справа) сажают дерево в рамках Самаркандского саммита ШОС. 15 сентября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поливает посаженное в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств дерево. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сажает дерево в рамках Самаркандского саммита Организации тюркских государств. 11 ноября 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

После переговоров на высшем уровне в Самарканде Президенты Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон вместе посадили дерево. 2 ноября 2023 года.

После переговоров на высшем уровне в Самарканде Президенты Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон вместе посадили дерево. 2 ноября 2023 года. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

После переговоров на высшем уровне в Самарканде Президенты Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон вместе посадили дерево. 2 ноября 2023 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". 14 июля 2022 года.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции &quot;Куксарой&quot;. 14 июля 2022 года. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". 14 июля 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сажают дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. 6 июня 2023 года.

Президент Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сажают дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. 6 июня 2023 года. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сажают дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. 6 июня 2023 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В завершение узбекско-сингапурского саммита Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили дерево в резиденции "Куксарой". 24 мая 2023 года.

В завершение узбекско-сингапурского саммита Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили дерево в резиденции &quot;Куксарой&quot;. 24 мая 2023 года. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

В завершение узбекско-сингапурского саммита Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили дерево в резиденции "Куксарой". 24 мая 2023 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин, проведя плодотворные переговоры, вместе посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шелковый путь" в Самарканде. 15 сентября 2022 года.

Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин, проведя плодотворные переговоры, вместе посадили дерево в парке международного туристического центра &quot;Великий Шелковый путь&quot; в Самарканде. 15 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев и председатель Китая Си Цзиньпин, проведя плодотворные переговоры, вместе посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шелковый путь" в Самарканде. 15 сентября 2022 года.

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