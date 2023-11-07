https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html
Какую зелень лучше добавлять в салат для защиты от инфекций — врач
Какую зелень лучше добавлять в салат для защиты от инфекций — врач
Осенью зелень содержит максимальное количество полезных веществ, помогающих противостоять вирусам.
2023-11-07T07:09+0500
2023-11-07T07:09+0500
2023-11-07T07:09+0500
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Осенью, в сезон простуд и респираторных вирусных инфекций, нужно включать в рацион продукты, укрепляющие иммунитет, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.Он рекомендовал добавлять в рацион больше зелени.По словам Бобровского, чтобы получить максимальную пользу, нужно употреблять свежесобранную зелень. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, нужно хотя бы избегать ее термической обработки, которая значительно снижает содержание витаминов и других полезных веществ.
https://uz.sputniknews.ru/20231103/legkiy-podem-osen-vrach-rekomendatsii-40593371.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
зелень салат иммунитет вирусы осень
зелень салат иммунитет вирусы осень
Какую зелень лучше добавлять в салат для защиты от инфекций — врач
Осенью зелень содержит максимальное количество полезных веществ, помогающих противостоять вирусам.
Осенью, в сезон простуд и респираторных вирусных инфекций, нужно включать в рацион продукты, укрепляющие иммунитет, рассказал радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.
Он рекомендовал добавлять в рацион больше зелени.
"Природа осенью запасается полезными веществами, чтобы пережить зиму. Это относится и к зелени, которую мы используем для приготовления салатов и других блюд. Она накапливает осенью максимальное количество полезных веществ. В чем их польза? Зелень богата витамином C и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Это очень важно, потому что осень у нас обычно ассоциируется с простудами, вирусами. Какая это зелень? В первую очередь базилик, укроп и петрушка", – перечислил специалист.
По словам Бобровского, чтобы получить максимальную пользу, нужно употреблять свежесобранную зелень. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, нужно хотя бы избегать ее термической обработки, которая значительно снижает содержание витаминов и других полезных веществ.