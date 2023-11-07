https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html

Какую зелень лучше добавлять в салат для защиты от инфекций — врач

Какую зелень лучше добавлять в салат для защиты от инфекций — врач

Осенью зелень содержит максимальное количество полезных веществ, помогающих противостоять вирусам.

2023-11-07T07:09+0500

2023-11-07T07:09+0500

2023-11-07T07:09+0500

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Осенью, в сезон простуд и респираторных вирусных инфекций, нужно включать в рацион продукты, укрепляющие иммунитет, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.Он рекомендовал добавлять в рацион больше зелени.По словам Бобровского, чтобы получить максимальную пользу, нужно употреблять свежесобранную зелень. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, нужно хотя бы избегать ее термической обработки, которая значительно снижает содержание витаминов и других полезных веществ.

https://uz.sputniknews.ru/20231103/legkiy-podem-osen-vrach-rekomendatsii-40593371.html

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