https://uz.sputniknews.ru/20231107/stroitelstvo-kanala-na-amudare-vyzovy-i-opasnosti-dlya-tsentralnoy-azii-40776726.html

Строительство канала на Амударье: вызовы и опасности для Центральной Азии

Строительство канала на Амударье: вызовы и опасности для Центральной Азии

Эксперты предполагают, что канал Кош-Тепа станет рычагом давления "Талибана" на Узбекистан и Туркменистан.

2023-11-07T19:39+0500

2023-11-07T19:39+0500

2023-11-07T19:43+0500

колумнисты

узбекистан

афганистан

туркменистан

амударья

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. По неофициальным данным, до конца года в Кабул будет направлена узбекская делегация для проведения переговоров по строящемуся в Афганистане мелиорационному каналу Кош-Тепа. По мнению специалистов, его запуск может привести к резкому сокращению потребления воды из реки Амударья в Узбекистане и Туркменистане.К каким последствиям для этих стран приведет введение в эксплуатацию нового канала – разбирался Sputnik.История вопросаНа Амударью приходится порядка половины от всех водных ресурсов Центральной Азии, а именно - около 60 кубокилометров в год, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik экс-министр экологии РФ, председатель ученого совета Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.О строительстве канала Кош-Тепа, вода для которого отводится от Амударьи, стало известно в марте 2022 года. По планам талибов*, его длина составит 285 км, ширина – 100 метров, глубина – почти 8,5 метров. Стоимость реализации проекта – $684 млн.Предполагается, что после завершения строительства Афганистан будет получать не менее трети амударьинской воды.Проект рассчитан на пять лет, однако работы идут с опережением графика и треть канала уже возведена, его видно из космоса.Афганистан, в отличие от стран Центральной Азии, не ограничен никакими соглашениями и может забирать воду без оглядки на соседние страны.На проблему не раз указывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он предлагал пригласить представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.На переговорах в Кабуле в конце октября побывал узбекистанский вице-премьер Жамшид Ходжаев. Однако официального сообщения о том, обсуждались ли на встрече вопросы совместного использования водных ресурсов, не было. По данным СМИ, до конца года в Афганистан будет направлена еще одна узбекская делегация для проведения переговоров по строящемуся каналу.Забирают свое?Талибы* строят новый канал для улучшения экономической ситуации в Афганистане, они хотят развивать сельское хозяйство на севере, пояснил корреспонденту Sputnik директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.За период, пока Афганистан не пользовался водными ресурсами Амударьи, экономика и сельское хозяйство Узбекистана и Туркменистана привыкли к большому забору воды, сказал эксперт.Сомнения в надежности постройкиО технологических, инфраструктурных, ресурсных последствиях этой "стройки века" сейчас можно только догадываться, потому что никто толком не знает, насколько надежные сооружения там строят, рассказал корреспонденту Sputnik эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.По словам эксперта, даже в самом Афганистане существуют серьезные опасения, что с каналом может произойти всё, что угодно."Угроза техногенных катастроф, аварий на этом объекте, она весьма вероятна", – подчеркнул специалист.Рычаг политического давления"Талибан"* считает, что строящийся канал создаст определённые трудности в регионе, что будет на руку Кабулу и позволит решать многие политические вопросы с соседями, особенно с Узбекистаном и Туркменистаном, считает завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Кошкин.Сейчас Ташкент пытается договориться с Кабулом о ведении совместного управления водными ресурсами, полагает Андрей Серенко.По мнению Омара Нессара, тема строительства канала Кош-Тепа была ключевой в ходе недавней поездки вице-премьера Узбекистана в Кабул."Узбекистанские власти, посещая Афганистан, ставят еще и цель узнать, каковы намерения талибов*, каковы их возможности. Скажем так, по-военному, разведка боем", – добавил Андрей Кошкин.Откуда деньги?По данным талибов*, проект финансируется за счет национального бюджета.Однако, по мнению ряда экспертов, имеющихся у "Талибана"* ресурсов всё же недостаточно, и потребность во внешних инвестициях есть.Вода для радикалов?Строительство канала Кош-Тепа может быть частью программы "Талибана"* по изменению этнического баланса северного Афганистана, считает Андрей Серенко.По словам эксперта, таким образом, на землях, которые получат возможность орошения, могут оказаться и джихадисты, которые есть среди таких переселенцев.Андрей Серенко обратил внимание на то, что радикалы, которые находятся на территории Афганистана, не скрывают своих намерений продолжать воевать дальше, действуя в соответствии с установкой о том, что джихад не имеет конца и границ."На территории Афганистана джихад вроде как завершен, поэтому надо идти куда-то дальше", – предостерег эксперт.* организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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