https://uz.sputniknews.ru/20231107/tashkent-ogranicheniye-dvijeniya-marshrut-avtobusov-40738522.html

В Ташкенте могут изменить время движения и маршруты автобусов — Минтранс

В Ташкенте могут изменить время движения и маршруты автобусов — Минтранс

Временные изменения в организации движения общественного транспорта столицы продлятся три дня

2023-11-07T10:10+0500

2023-11-07T10:10+0500

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узбекистан

ташкент

министерство транспорта республики узбекистан

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В связи с проведением 8-10 ноября саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте на три дня ограничили движение автотранспорта, включая общественный, сообщает Минтранс.Ранее Sputnik Узбекистан опубликовал схему и список улиц, где будут внесены изменения в движение автотранспорта.Минтранс сообщил о временных изменениях в организации движения общественного транспорта столицы, предупредив, что на некоторых улицах могут увеличить промежуточные интервалы и время проезда автобусов:В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения непрерывности перевозок, при необходимости, направление движения автобусов могут изменить.В сообщении также попросили пассажиров, особенно вылетающих из Ташкента, учитывать временные изменения в движении общественного транспорта и заранее планировать свое время в пути.

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