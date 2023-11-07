В Ташкенте могут изменить время движения и маршруты автобусов — Минтранс
10:10 07.11.2023 (обновлено: 10:13 07.11.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтобус на одной из улиц Ташкента.
© Sputnik / Актан Темирканов
Временные изменения в организации движения общественного транспорта столицы Узбекистана продлятся три дня.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В связи с проведением 8-10 ноября саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте на три дня ограничили движение автотранспорта, включая общественный, сообщает Минтранс.
Ранее Sputnik Узбекистан опубликовал схему и список улиц, где будут внесены изменения в движение автотранспорта.
Минтранс сообщил о временных изменениях в организации движения общественного транспорта столицы, предупредив, что на некоторых улицах могут увеличить промежуточные интервалы и время проезда автобусов:
11, 40, 45, 47, 67, 76, 77, 94 — следующих по улице Бабура;
2, 12, 80, 81, 97, 127, 196 — следующих по улице Нукусской;
57 и 67 — следующих по улице Ойбека;
13 и 196 — маршруты которых проходят через улицу Афросиаб;
30, 37, 57, 85, 97, 140 — маршруты которых проходят через улицу Ш. Рашидова;
1, 19, 21, 51, 60, 67, 85 — маршруты которых проходят через улицу И. Каримова;
28, 30, 37, 44, 46, 57, 68, 78, 89, 91, 97, 115, 140 — маршруты которых проходят через улицу А. Навои.
В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения непрерывности перевозок, при необходимости, направление движения автобусов могут изменить.
В сообщении также попросили пассажиров, особенно вылетающих из Ташкента, учитывать временные изменения в движении общественного транспорта и заранее планировать свое время в пути.