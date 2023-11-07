https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karatye-kazaxstan-40742754.html

Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей

Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей

В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодёжи по каратэ WKF.

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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.В соревнованиях участвуют лучшие молодые каратисты Азиатского континента.Первый день соревнований стал успешным для сборной Узбекистана. Ее представители завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Золотые медалиСеребряная медаль70 кг — Бекзод ЗоировБронзовые медалиЧемпионат Азии продлится до 8 ноября.

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