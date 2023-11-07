https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karatye-kazaxstan-40742754.html
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей
В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодёжи по каратэ WKF.
2023-11-07T11:25+0500
2023-11-07T11:25+0500
2023-11-07T12:39+0500
спорт
чемпионат азии
карате
сборная узбекистана
медали
казахстан
золото
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.В соревнованиях участвуют лучшие молодые каратисты Азиатского континента.Первый день соревнований стал успешным для сборной Узбекистана. Ее представители завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Золотые медалиСеребряная медаль70 кг — Бекзод ЗоировБронзовые медалиЧемпионат Азии продлится до 8 ноября.
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каратэ wkf узбекистан ча казахстан
каратэ wkf узбекистан ча казахстан
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей
11:25 07.11.2023 (обновлено: 12:39 07.11.2023)
В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.
В соревнованиях участвуют лучшие молодые каратисты Азиатского континента.
Первый день соревнований стал успешным для сборной Узбекистана. Ее представители завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
54 кг — Мохинур Тешабоева
52 кг — Хумаюнмирзо Халимов
57 кг — Исомиддин Каримов
Абдулазиз Расулов (ката)
Чемпионат Азии продлится до 8 ноября.