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https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karatye-kazaxstan-40742754.html
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей
В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодёжи по каратэ WKF.
2023-11-07T11:25+0500
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спорт
чемпионат азии
карате
сборная узбекистана
медали
казахстан
золото
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.В соревнованиях участвуют лучшие молодые каратисты Азиатского континента.Первый день соревнований стал успешным для сборной Узбекистана. Ее представители завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Золотые медалиСеребряная медаль70 кг — Бекзод ЗоировБронзовые медалиЧемпионат Азии продлится до 8 ноября.
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каратэ wkf узбекистан ча казахстан

Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали 8 медалей

11:25 07.11.2023 (обновлено: 12:39 07.11.2023)
© Министерство молодёжной политики и спорта Каратисты из Узбекистана завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей в Казахстане
Каратисты из Узбекистана завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
© Министерство молодёжной политики и спорта
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В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.
В соревнованиях участвуют лучшие молодые каратисты Азиатского континента.
Первый день соревнований стал успешным для сборной Узбекистана. Ее представители завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
Золотые медали
54 кг — Мохинур Тешабоева
61 кг — Саида Мусахонова
Серебряная медаль
70 кг — Бекзод Зоиров
Бронзовые медали
52 кг — Хумаюнмирзо Халимов
57 кг — Исомиддин Каримов
+70 кг — Сардор Бахромов
-47 кг — Диёра Полатова
Абдулазиз Расулов ​​(ката)
Чемпионат Азии продлится до 8 ноября.
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