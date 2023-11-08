https://uz.sputniknews.ru/20231108/gazprom-prorabotka-novix-marshrutov-gaz-kazaxstan-uzbekistan-40789025.html
Газпром прорабатывает новые возможные маршруты газа в Узбекистан — МИД РФ
Газпром прорабатывает новые возможные маршруты газа в Узбекистан — МИД РФ
Газпром обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на долгосрочный период в 15 лет
2023-11-08T12:41+0500
2023-11-08T12:41+0500
2023-11-08T13:17+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Газпром прорабатывает новые возможные маршруты и параметры подачи газа в Узбекистан и Казахстан. Об этом рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, сообщает РИА Новости. В начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении, говорил ранее министр энергетики страны.
https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gazprom-memorandum-sotrudnichestvo-energetika-40558219.html
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газпром прорабатывает новый маршрут казахстан узбекистан долгосрочный период 15 лет
газпром прорабатывает новый маршрут казахстан узбекистан долгосрочный период 15 лет
Газпром прорабатывает новые возможные маршруты газа в Узбекистан — МИД РФ
12:41 08.11.2023 (обновлено: 13:17 08.11.2023)
Газпром обсуждает сотрудничество с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном на долгосрочный период в 15 лет.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Газпром прорабатывает новые возможные маршруты и параметры подачи газа в Узбекистан и Казахстан. Об этом рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, сообщает РИА Новости
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"Что касается модернизации, то она уже идет: по просьбе партнеров советская система газопроводов "Средняя Азия – Центр" нашими общими усилиями получила "вторую жизнь" с запуском реверсной перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Их растущие экономики нуждаются в дополнительных энергоресурсах. В ходе модернизации этой системы применены передовые российские технологии. В настоящее время Газпромом прорабатываются новые возможные маршруты и параметры подачи газа", — сообщил дипломат.
В начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении, говорил ранее министр энергетики страны.
"Газпром обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр", — сказал глава Газпрома Алексей Миллер.