https://uz.sputniknews.ru/20231108/gazprom-prorabotka-novix-marshrutov-gaz-kazaxstan-uzbekistan-40789025.html

Газпром прорабатывает новые возможные маршруты газа в Узбекистан — МИД РФ

Газпром прорабатывает новые возможные маршруты газа в Узбекистан — МИД РФ

Газпром обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на долгосрочный период в 15 лет

2023-11-08T12:41+0500

2023-11-08T12:41+0500

2023-11-08T13:17+0500

узбекистан

россия

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Газпром прорабатывает новые возможные маршруты и параметры подачи газа в Узбекистан и Казахстан. Об этом рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, сообщает РИА Новости. В начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении, говорил ранее министр энергетики страны.

https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gazprom-memorandum-sotrudnichestvo-energetika-40558219.html

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газпром прорабатывает новый маршрут казахстан узбекистан долгосрочный период 15 лет