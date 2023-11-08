https://uz.sputniknews.ru/20231108/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-katar-40781921.html

Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Катара — что обсудили

Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Катара — что обсудили

Делегация Катара прибыла в республику для развития договоренностей на высшем уровне

2023-11-08T08:11+0500

2023-11-08T08:11+0500

2023-11-08T08:11+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

катар

делегация

инвестиции

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Государства Катар, основателя ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов страны Хамада бин Джассима Аль Тани.Делегация Катара прибыла в республику в целях развития договоренностей на высшем уровне.Стороны рассмотрели вопросы реализации в Узбекистане следующих перспективных инвестпроектов:Также в ходе встречи обсудили планы по созданию совместного фонда для их финансовой поддержки.Реализацию проектов будут осуществлять на основе совместной "дорожной карты".

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шавкат мирзиёев делегация катара обсуждение бывший премьер-министр