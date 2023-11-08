https://uz.sputniknews.ru/20231108/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-katar-40781921.html
Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Катара — что обсудили
Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Катара — что обсудили
Делегация Катара прибыла в республику для развития договоренностей на высшем уровне
2023-11-08T08:11+0500
2023-11-08T08:11+0500
2023-11-08T08:11+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
катар
делегация
инвестиции
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Государства Катар, основателя ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов страны Хамада бин Джассима Аль Тани.Делегация Катара прибыла в республику в целях развития договоренностей на высшем уровне.Стороны рассмотрели вопросы реализации в Узбекистане следующих перспективных инвестпроектов:Также в ходе встречи обсудили планы по созданию совместного фонда для их финансовой поддержки.Реализацию проектов будут осуществлять на основе совместной "дорожной карты".
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев делегация катара обсуждение бывший премьер-министр
шавкат мирзиёев делегация катара обсуждение бывший премьер-министр
Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Катара — что обсудили
Делегация Катара прибыла в республику для развития договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев принял бывшего премьер-министра Государства Катар, основателя ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов страны Хамада бин Джассима Аль Тани.
Делегация Катара прибыла в республику в целях развития договоренностей на высшем уровне.
Стороны рассмотрели вопросы реализации в Узбекистане следующих перспективных инвестпроектов:
строительство современного гостиничного комплекса в Бухаре;
строительство крупного логистического центра, торгового и жилого комплекса в Ташкенте;
создание скоростной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры;
проекты в сфере энергетики, металлургии, текстильной промышленности, животноводства, производства стройматериалов и в других областях.
Также в ходе встречи обсудили планы по созданию совместного фонда для их финансовой поддержки.
Реализацию проектов будут осуществлять на основе совместной "дорожной карты".