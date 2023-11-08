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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-40794748.html
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие РФ предотвратили четыре попытки перемещения украинской армии в районе Синьковки.
2023-11-08T13:05+0500
2023-11-08T13:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию личного состава на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Кроме того, по словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали 2 минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.По информации Минобороны РФ, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.
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сво купянское направление синьковка военнослужащие рф
сво купянское направление синьковка военнослужащие рф

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

13:05 08.11.2023
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Военнослужащие РФ предотвратили четыре попытки перемещения противника в районе Синьковки.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию личного состава на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки", — рассказал он.
Кроме того, по словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали 2 минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.
По информации Минобороны РФ, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.
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