https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-40794748.html

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие РФ предотвратили четыре попытки перемещения украинской армии в районе Синьковки.

2023-11-08T13:05+0500

2023-11-08T13:05+0500

2023-11-08T13:05+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию личного состава на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Кроме того, по словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали 2 минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.По информации Минобороны РФ, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.

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