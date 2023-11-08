https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-putin-kommentariy-40786825.html
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан — что он отметил
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан — что он отметил
По мнению президента РФ, о поставках газа в РУз нужно проконсультироваться с Туркменистаном.
2023-11-08T09:27+0500
2023-11-08T09:27+0500
2023-11-08T09:27+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Владимир Путин, говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменистаном, его подключение будет в общих интересах, сообщает РИА Новости.Лидер РФ напомнил, что 7 октября президенты трех стран дали старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-putin-tokayev-start-gaz-39749617.html
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путин узбекистан поставки газа туркменистан консультации
путин узбекистан поставки газа туркменистан консультации
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан — что он отметил
По мнению президента РФ, о поставках газа в РУз нужно проконсультироваться с Туркменистаном.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Владимир Путин, говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменистаном, его подключение будет в общих интересах, сообщает РИА Новости.
Лидер РФ напомнил, что 7 октября президенты трех стран дали старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
"Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", — сказал Путин в интервью газете "Казахстанская правда".