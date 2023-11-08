https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-putin-kommentariy-40786825.html

Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан — что он отметил

Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан — что он отметил

По мнению президента РФ, о поставках газа в РУз нужно проконсультироваться с Туркменистаном.

2023-11-08T09:27+0500

2023-11-08T09:27+0500

2023-11-08T09:27+0500

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Владимир Путин, говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменистаном, его подключение будет в общих интересах, сообщает РИА Новости.Лидер РФ напомнил, что 7 октября президенты трех стран дали старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-putin-tokayev-start-gaz-39749617.html

узбекистан

россия

туркменистан

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