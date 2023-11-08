https://uz.sputniknews.ru/20231108/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-generalnyy-sekretar-oes-40812776.html
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС
2023-11-08T17:43+0500
2023-11-08T17:43+0500
2023-11-08T17:56+0500
узбекистан
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
генеральный секретарь
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в среду принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия в рамках объединения, а также повышения эффективности деятельности этой многосторонней структуры.Глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем реализации совместных проектов и программ в сфере торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма.Генеральный секретарь выразил искреннюю признательность за активное участие Узбекистана в деятельности ОЭС и подготовку на высоком уровне очередного саммита ОЭС, который впервые пройдет в Ташкенте под девизом "Вместе к экономической стабильности и развитию".Отмечена последовательная реализация инициатив Узбекистана, выдвинутых в ходе Ашхабадского саммита в 2021 году.В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.
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узбекистан ташкент шавкат мирзиёев встреча генеральный секретарь оэс мнения повестка дня заседание лидеры государства
узбекистан ташкент шавкат мирзиёев встреча генеральный секретарь оэс мнения повестка дня заседание лидеры государства
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС
17:43 08.11.2023 (обновлено: 17:56 08.11.2023)
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев в среду принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия в рамках объединения, а также повышения эффективности деятельности этой многосторонней структуры.
Глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем реализации совместных проектов и программ в сфере торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма.
Генеральный секретарь выразил искреннюю признательность за активное участие Узбекистана в деятельности ОЭС и подготовку на высоком уровне очередного саммита ОЭС, который впервые пройдет в Ташкенте под девизом "Вместе к экономической стабильности и развитию".
Отмечена последовательная реализация инициатив Узбекистана, выдвинутых в ходе Ашхабадского саммита в 2021 году.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.