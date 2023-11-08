https://uz.sputniknews.ru/20231108/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-generalnyy-sekretar-oes-40812776.html

Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС

Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС

2023-11-08T17:43+0500

2023-11-08T17:43+0500

2023-11-08T17:56+0500

узбекистан

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президент узбекистана

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генеральный секретарь

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в среду принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия в рамках объединения, а также повышения эффективности деятельности этой многосторонней структуры.Глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем реализации совместных проектов и программ в сфере торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма.Генеральный секретарь выразил искреннюю признательность за активное участие Узбекистана в деятельности ОЭС и подготовку на высоком уровне очередного саммита ОЭС, который впервые пройдет в Ташкенте под девизом "Вместе к экономической стабильности и развитию".Отмечена последовательная реализация инициатив Узбекистана, выдвинутых в ходе Ашхабадского саммита в 2021 году.В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.

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