https://uz.sputniknews.ru/20231108/stoimost-proyezd-avtobus-stolitsa-strany-sentralnaya-aziya-40787919.html

Сколько стоит проезд в автобусах в столицах стран ЦА — инфографика

Сколько стоит проезд в автобусах в столицах стран ЦА — инфографика

В Ташкенте с 1 ноября подорожал проезд. Теперь поездка в общественном транспорте обойдется жителям и гостям столицы в 1 700 — 2 000 сумов. Сколько стоит проехаться в автобусах соседних стран — в нашей инфографике

2023-11-08T13:48+0500

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инфографика

плата за проезд

автобус

центральная азия

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Проезд в автобусе в Астане (Казахстан) обойдется в $0,19 (90 тенге). Поездка в автобусе и троллейбусе в столице Таджикистана Душанбе будет стоить $0,14-0,18 (1,5-2 сомони). Проезд в автобусе в Ташкенте стоит $0,14-0,16 (1700-2000 сумов), в Ашхабаде (Туркменистан)* — $0,025 - $0,14 (0,5 манат).В Бишкеке (Кыргызстан) за поездку в автобусе и троллейбусе придется заплатить $0,12 (11 сом).*В Туркменистане официальный курс доллара сильно отличается от курса на черном рынке.Как изменились тарифы на проезд в транспорте Ташкента — инфографика

центральная азия

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