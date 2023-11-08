https://uz.sputniknews.ru/20231108/tashkent-sammit-oes-biznes-forum-40791161.html
В преддверии саммита ОЭС в Ташкенте стартовал пятый бизнес-форум
В преддверии саммита ОЭС в Ташкенте стартовал пятый бизнес-форум
Ожидают, что его участники выступят с крупными инициативами, направленными, в частности, на либерализацию и гармонизацию торговой политики.
2023-11-08T11:47+0500
2023-11-08T11:47+0500
2023-11-08T11:54+0500
узбекистан
ташкент
бизнес-форум
оэс
экономика
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В преддверии саммита ОЭС в столице Узбекистана начал работу пятый бизнес-форум.Ожидают, что он станет платформой для крупных инициатив, которые послужат либерализации и гармонизации торговой политики, снижению затрат на ведение бизнеса, развитию финансовой инфраструктуры и институционального потенциала, а также упрощению торговых процедур.Напомним, что в Организацию экономического сотрудничества входят 10 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.В последние годы значительно активизировалось сотрудничество РУз в рамках ОЭС. По данным Центра экономических исследований и реформ, в 2021 году товарооборот республики со странами-членами данной организации увеличился на 35,1 % и достиг $11,2 млрд.В 2022 году, объем товарооборота увеличился на 10,4% и составил $12,4 млрд. Доля ОЭС во внешней торговле Узбекистана составляет 24,7 %. Примечательно, что объем экспорта достиг $5,75 млрд, что на 6,3% превышает показатель 2021 года.Импорт увеличился на $6,62 млрд, это составило 14,3%. В прошлом году треть общего объема экспорта — 29,8% — пришлась на страны ОЭС.Наибольшая доля в торговле в 2022 году принадлежала Казахстану (37,5%) и Турции (26,3%). Далее следуют Кыргызстан (10,2), Туркменистан (7,5), Афганистан (6,1), Таджикистан (5,5), Иран (3,5), Пакистан (1,9) и Азербайджан (1,5).В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами ОЭС превысил $1,13 трлн. В текущем году сотрудничество значительно активизировалось. За 9 месяцев товарооборот внутри ОЭС составил $9,2 млрд, а доля стран-участниц в общем товарообороте Узбекистана достигла 20,5%.Сумма экспорта составляет $4,2 млрд, импорта – $5 млрд (+3,3%).
https://uz.sputniknews.ru/20231108/kak-tashkent-vstrechaet-sammit-oes--foto-40787210.html
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В преддверии саммита ОЭС в Ташкенте стартовал пятый бизнес-форум
11:47 08.11.2023 (обновлено: 11:54 08.11.2023)
Его участники обсуждают вопросы, связанные с торговой политикой, финансовой инфраструктурой и ведением бизнеса.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В преддверии саммита ОЭС в столице Узбекистана начал работу пятый бизнес-форум.
Ожидают, что он станет платформой для крупных инициатив, которые послужат либерализации и гармонизации торговой политики, снижению затрат на ведение бизнеса, развитию финансовой инфраструктуры и институционального потенциала, а также упрощению торговых процедур.
Напомним, что в Организацию экономического сотрудничества входят 10 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
В последние годы значительно активизировалось сотрудничество РУз в рамках ОЭС. По данным Центра экономических исследований и реформ, в 2021 году товарооборот республики со странами-членами данной организации увеличился на 35,1 % и достиг $11,2 млрд.
В 2022 году, объем товарооборота увеличился на 10,4% и составил $12,4 млрд. Доля ОЭС во внешней торговле Узбекистана составляет 24,7 %. Примечательно, что объем экспорта достиг $5,75 млрд, что на 6,3% превышает показатель 2021 года.
Импорт увеличился на $6,62 млрд, это составило 14,3%. В прошлом году треть общего объема экспорта — 29,8% — пришлась на страны ОЭС.
Наибольшая доля в торговле в 2022 году принадлежала Казахстану (37,5%) и Турции (26,3%).
Далее следуют Кыргызстан (10,2), Туркменистан (7,5), Афганистан (6,1), Таджикистан (5,5), Иран (3,5), Пакистан (1,9) и Азербайджан (1,5).
В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами ОЭС превысил $1,13 трлн. В текущем году сотрудничество значительно активизировалось. За 9 месяцев товарооборот внутри ОЭС составил $9,2 млрд, а доля стран-участниц в общем товарообороте Узбекистана достигла 20,5%.
Сумма экспорта составляет $4,2 млрд, импорта – $5 млрд (+3,3%).