https://uz.sputniknews.ru/20231108/tashkent-sammit-oes-uchastniki-40793079.html
Стало известно, лидеры каких государств приедут в Ташкент на саммит ОЭС
Стало известно, лидеры каких государств приедут в Ташкент на саммит ОЭС
В столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества под председательством Шавката Мирзиёева.
2023-11-08T12:10+0500
2023-11-08T12:10+0500
2023-11-08T12:29+0500
политика
узбекистан
ташкент
саммит
оэс
председательство
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. В Ташкенте начинается саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В нем примут участие президенты 7 стран, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева.В саммите примут участие:Также в числе участников — премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, глава временного правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар и генеральный секретарь ОИК Хусрав Назири.Сегодня, 8 ноября, в Ташкент начали прибывать делегации.Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние встречи с их лидерами. В частности, в этот день запланированы переговоры с президентами Кыргызстана и Турции, главой временного правительства Пакистана и генеральным секретарем ОИК. Завтра, 9 ноября, состоится заседание высшего уровня. На его полях пройдет ряд двусторонних встреч.
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ташкент саммит оэс председательство шавкат мирзиёев организация экономического сотрудничество
ташкент саммит оэс председательство шавкат мирзиёев организация экономического сотрудничество
Стало известно, лидеры каких государств приедут в Ташкент на саммит ОЭС
12:10 08.11.2023 (обновлено: 12:29 08.11.2023)
В столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества под председательством Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik.
В Ташкенте начинается саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В нем примут участие президенты 7 стран, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева.
В саммите примут участие:
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
президент Азербайджана Ильхам Алиев;
президент Ирана Ибрахим Раиси;
президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Также в числе участников — премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, глава временного правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар и генеральный секретарь ОИК Хусрав Назири.
Сегодня, 8 ноября, в Ташкент начали прибывать делегации.
Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние встречи с их лидерами. В частности, в этот день запланированы переговоры с президентами Кыргызстана и Турции, главой временного правительства Пакистана и генеральным секретарем ОИК. Завтра, 9 ноября, состоится заседание высшего уровня. На его полях пройдет ряд двусторонних встреч.