https://uz.sputniknews.ru/20231108/tashkent-sammit-oes-uchastniki-40793079.html

Стало известно, лидеры каких государств приедут в Ташкент на саммит ОЭС

Стало известно, лидеры каких государств приедут в Ташкент на саммит ОЭС

В столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества под председательством Шавката Мирзиёева.

2023-11-08T12:10+0500

2023-11-08T12:10+0500

2023-11-08T12:29+0500

политика

узбекистан

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саммит

оэс

председательство

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. В Ташкенте начинается саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В нем примут участие президенты 7 стран, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева.В саммите примут участие:Также в числе участников — премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, глава временного правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар и генеральный секретарь ОИК Хусрав Назири.Сегодня, 8 ноября, в Ташкент начали прибывать делегации.Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние встречи с их лидерами. В частности, в этот день запланированы переговоры с президентами Кыргызстана и Турции, главой временного правительства Пакистана и генеральным секретарем ОИК. Завтра, 9 ноября, состоится заседание высшего уровня. На его полях пройдет ряд двусторонних встреч.

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