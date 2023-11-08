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Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач
Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач
Привычка заменять утренний полноценный прием пищи чашкой кофе отражается на талии
2023-11-08T07:07+0500
2023-11-08T07:07+0500
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здоровье
правильное питание
кофе
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Работа, учеба, либо другие дела могут стать причиной нехватки времени для приготовления полноценного завтрака. Поэтому многие люди по утрам в спешке просто выпивают чашку кофе. Однако организм в таких условиях не живет, а выживает, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская радио Sputnik. Также она предупредила, что привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома.Она добавила, что по калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона.В заключение она добавила, что именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на целый день.
https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html
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завтрак кофе привычка полноценный прием пища
завтрак кофе привычка полноценный прием пища

Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач

07:07 08.11.2023
© Depositphotos.com / KrisColeЧашка кофе на столе. Иллюстративное фото
Чашка кофе на столе. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Depositphotos.com / KrisCole
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Привычка заменять утренний полноценный прием пищи чашкой кофе отражается на талии.
Работа, учеба, либо другие дела могут стать причиной нехватки времени для приготовления полноценного завтрака. Поэтому многие люди по утрам в спешке просто выпивают чашку кофе. Однако организм в таких условиях не живет, а выживает, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская радио Sputnik.
"В современном обществе достаточно модно завтракать чашкой кофе. Ко мне пациенты приходят и говорят, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода. Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах. Если часто так завтракать, то постепенно резервы организма истощатся", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома.
"Как правило, при таком поведении сначала страдает белковый обмен, а потом нарушается и жировой обмен. В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого – регулярный пропуск завтрака", – рассказала Жаровская.
Она добавила, что по калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона.
"Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, – это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона (суточный калораж индивидуален, его можно узнать у врача, – ред.). В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон", — уточнила Жаровская.
В заключение она добавила, что именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на целый день.
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