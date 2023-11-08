Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач
© Depositphotos.com / KrisColeЧашка кофе на столе. Иллюстративное фото
© Depositphotos.com / KrisCole
Привычка заменять утренний полноценный прием пищи чашкой кофе отражается на талии.
Работа, учеба, либо другие дела могут стать причиной нехватки времени для приготовления полноценного завтрака. Поэтому многие люди по утрам в спешке просто выпивают чашку кофе. Однако организм в таких условиях не живет, а выживает, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская радио Sputnik.
"В современном обществе достаточно модно завтракать чашкой кофе. Ко мне пациенты приходят и говорят, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода. Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах. Если часто так завтракать, то постепенно резервы организма истощатся", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома.
"Как правило, при таком поведении сначала страдает белковый обмен, а потом нарушается и жировой обмен. В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого – регулярный пропуск завтрака", – рассказала Жаровская.
Она добавила, что по калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона.
"Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, – это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона (суточный калораж индивидуален, его можно узнать у врача, – ред.). В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон", — уточнила Жаровская.
В заключение она добавила, что именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на целый день.