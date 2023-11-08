https://uz.sputniknews.ru/20231108/zamena-zavtrak-kofye-vrach-mneniye-40768282.html

Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач

Почему вредно завтракать чашкой кофе — врач

Привычка заменять утренний полноценный прием пищи чашкой кофе отражается на талии

2023-11-08T07:07+0500

2023-11-08T07:07+0500

2023-11-08T07:07+0500

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Работа, учеба, либо другие дела могут стать причиной нехватки времени для приготовления полноценного завтрака. Поэтому многие люди по утрам в спешке просто выпивают чашку кофе. Однако организм в таких условиях не живет, а выживает, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская радио Sputnik. Также она предупредила, что привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома.Она добавила, что по калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона.В заключение она добавила, что именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на целый день.

https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html

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