https://uz.sputniknews.ru/20231109/kazaxstan-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-transkaspiyskomu-mtk--premer-40855590.html

Казахстан уделяет приоритетное внимание транскаспийскому МТК — премьер

Казахстан уделяет приоритетное внимание транскаспийскому МТК — премьер

Глава правительства Казахстана обозначил приоритетные для его страны сферы сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества.

2023-11-09T16:25+0500

2023-11-09T16:25+0500

2023-11-09T16:56+0500

узбекистан

ташкент

оэс

саммит

политика

казахстан

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Казахстан уделяет приоритетное внимание транспортно-логистическим связям со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил казахский премьер-министр Алихан Смаилов в ходе саммита ОЭС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В своем выступлении он выделил важные для его страны сферы сотрудничества в рамках организации, одной из которых является транспорт и логистика.Как отметил Смаилов, в прошлом году товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40%. Республика готова экспортировать около 100 видов товаров. Для развития международной торговли в стране идет строительство трансграничных хабов, которые помогут в развитии логистики, сказал он. Казахстан принимает меры для раскрытия потенциала транспортного коридора "Север-Юг", республика совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией разработала дорожную карту по развитию этого маршрута, сказал Смаилов.Кроме того, особую важность представляет железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. За девять месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту вырос на 9%, отметил казахский премьер.И третье важное направление сотрудничества — это индустриальная кооперация. В Казахстане в настоящее время действует 13 тыс. совместных предприятий, только за последний год зарегистрировано 1 800 новых компаний, сообщил он.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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