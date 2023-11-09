https://uz.sputniknews.ru/20231109/kazaxstan-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-transkaspiyskomu-mtk--premer-40855590.html
Казахстан уделяет приоритетное внимание транскаспийскому МТК — премьер
Казахстан уделяет приоритетное внимание транскаспийскому МТК — премьер
Глава правительства Казахстана обозначил приоритетные для его страны сферы сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества.
2023-11-09T16:25+0500
2023-11-09T16:25+0500
2023-11-09T16:56+0500
узбекистан
ташкент
оэс
саммит
политика
казахстан
премьер-министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40849297_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_3e4d1e092b3e4286952db4d7ae99ba5c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Казахстан уделяет приоритетное внимание транспортно-логистическим связям со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил казахский премьер-министр Алихан Смаилов в ходе саммита ОЭС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В своем выступлении он выделил важные для его страны сферы сотрудничества в рамках организации, одной из которых является транспорт и логистика.Как отметил Смаилов, в прошлом году товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40%. Республика готова экспортировать около 100 видов товаров. Для развития международной торговли в стране идет строительство трансграничных хабов, которые помогут в развитии логистики, сказал он. Казахстан принимает меры для раскрытия потенциала транспортного коридора "Север-Юг", республика совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией разработала дорожную карту по развитию этого маршрута, сказал Смаилов.Кроме того, особую важность представляет железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. За девять месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту вырос на 9%, отметил казахский премьер.И третье важное направление сотрудничества — это индустриальная кооперация. В Казахстане в настоящее время действует 13 тыс. совместных предприятий, только за последний год зарегистрировано 1 800 новых компаний, сообщил он.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
узбекистан
ташкент
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40849297_175:38:1192:801_1920x0_80_0_0_2560a8a7b794a98f59d8eec681de7836.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан транскаспийский мтк премьер
казахстан транскаспийский мтк премьер
Казахстан уделяет приоритетное внимание транскаспийскому МТК — премьер
16:25 09.11.2023 (обновлено: 16:56 09.11.2023)
Глава правительства Казахстана обозначил приоритетные для его страны сферы сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Казахстан уделяет приоритетное внимание транспортно-логистическим связям со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил казахский премьер-министр Алихан Смаилов в ходе саммита ОЭС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В своем выступлении он выделил важные для его страны сферы сотрудничества в рамках организации, одной из которых является транспорт и логистика.
Как отметил Смаилов, в прошлом году товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40%. Республика готова экспортировать около 100 видов товаров. Для развития международной торговли в стране идет строительство трансграничных хабов, которые помогут в развитии логистики, сказал он.
"Казахстан активно участвует в логистических проектах и уделяет приоритетное внимание развитию транскаспийского международного транспортного маршрута с целью наращивания транспортно-логистического потенциала совместно с Азербайджаном Грузией и Турцией", — отметил он в ходе выступления.
Казахстан принимает меры для раскрытия потенциала транспортного коридора "Север-Юг", республика совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией разработала дорожную карту по развитию этого маршрута, сказал Смаилов.
Кроме того, особую важность представляет железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. За девять месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту вырос на 9%, отметил казахский премьер.
И третье важное направление сотрудничества — это индустриальная кооперация. В Казахстане в настоящее время действует 13 тыс. совместных предприятий, только за последний год зарегистрировано 1 800 новых компаний, сообщил он.
"В настоящее время со странами организации мы на стадии реализации 26 проектов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и химическая промышленность и строительство", — сказал премьер-министр Казахстана.
Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.