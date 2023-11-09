https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-berdymuxamedov-aliyev-vstrecha-40837536.html

Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили

Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили

Глава Узбекистана провел переговоры с президентами Туркменистана и Азербайджана

2023-11-09T11:47+0500

2023-11-09T11:47+0500

2023-11-09T13:09+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

туркменистан

сердар бердымухамедов

азербайджан

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Глава республики вместе с туркменским коллегой рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Также Мирзиёев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в республике с визитом для участия в программе основных мероприятий саммита ОЭС.Главы Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность продолжения интенсивной совместной работы по продвижению программ и проектов практического сотрудничества.

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