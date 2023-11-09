Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили
11:47 09.11.2023 (обновлено: 13:09 09.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
Глава Узбекистана провел переговоры с президентами Туркменистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
Глава республики вместе с туркменским коллегой рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
"Стороны с удовлетворением отметили последовательное развитие и укрепление узбекско-туркменского многопланового сотрудничества и углубленного стратегического партнерства, ...рассмотрели региональную повестку и вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в республике с визитом для участия в программе основных мероприятий саммита ОЭС.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены результаты реализации договорённостей, достигнутых в ходе регулярных контактов на высшем уровне", — указано в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
Главы Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность продолжения интенсивной совместной работы по продвижению программ и проектов практического сотрудничества.