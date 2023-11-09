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https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-berdymuxamedov-aliyev-vstrecha-40837536.html
Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили
Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили
Глава Узбекистана провел переговоры с президентами Туркменистана и Азербайджана
2023-11-09T11:47+0500
2023-11-09T13:09+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
туркменистан
сердар бердымухамедов
азербайджан
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Глава республики вместе с туркменским коллегой рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Также Мирзиёев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в республике с визитом для участия в программе основных мероприятий саммита ОЭС.Главы Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность продолжения интенсивной совместной работы по продвижению программ и проектов практического сотрудничества.
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мирзиёев бердымухамедов алиев переговоры узбекистан туркменистан азербайджан
мирзиёев бердымухамедов алиев переговоры узбекистан туркменистан азербайджан

Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым и Алиевым — что обсудили

11:47 09.11.2023 (обновлено: 13:09 09.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана провел переговоры с президентами Туркменистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках саммита ОЭС.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики вместе с туркменским коллегой рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

"Стороны с удовлетворением отметили последовательное развитие и укрепление узбекско-туркменского многопланового сотрудничества и углубленного стратегического партнерства, ...рассмотрели региональную повестку и вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур", — говорится в сообщении.

Также Мирзиёев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в республике с визитом для участия в программе основных мероприятий саммита ОЭС.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены результаты реализации договорённостей, достигнутых в ходе регулярных контактов на высшем уровне", — указано в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках саммита ОЭС.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность продолжения интенсивной совместной работы по продвижению программ и проектов практического сотрудничества.
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