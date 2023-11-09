https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-sozdaniye-sifrovoye-transportno-tamojennoye-upravleniye-oes-40845108.html
Мирзиёев предложил создать Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС
Мирзиёев предложил создать Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС
С такой инициативой на полях саммита ОЭС, проходящего в Ташкенте, выступил лидер Узбекистана
2023-11-09T13:11+0500
2023-11-09T13:11+0500
2023-11-09T14:25+0500
узбекистан
саммит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ташкент
оэс
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выступил с предложением создать в Ташкенте Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также отметил, что Узбекистан оцифровал грузоперевозочные документы с Азербайджаном и Турцией, аналогичные проекты реализуются и с другими странами.В ходе выступления Мирзиёев также подчеркнул, что Узбекистан поддерживает итоги реализации "Перспективы – 2025" — основного документа ОЭС.По его словам, в документе необходимо обратить внимание на следующие основные направления. Во-первых, стимулировать взаимную торговлю. По словам Мирзиёева, особое внимание в этом документе будет уделено упрощению торговли товарами и услугами, устранению технических и нотариальных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных процедур, развитию электронной торговли. По предварительным расчетам, за счет этих мер можно удвоить объем взаимной торговли к 2035 году, сказал президент.Во-вторых, подчеркнул глава Узбекистана, важно усилить взаимный транспорт и связь. Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганской железной дороги в будущем отвечает интересам всех государств-членов, добавил он. Президент также призвал других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция" и оптимизировать взаимные тарифы и сборы.
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узбекистан ташкент саммит оэс президент шавкат мирзиёев предложение создание цифровое транспортно-таможенное управление инициатива
узбекистан ташкент саммит оэс президент шавкат мирзиёев предложение создание цифровое транспортно-таможенное управление инициатива
Мирзиёев предложил создать Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС
13:11 09.11.2023 (обновлено: 14:25 09.11.2023)
С такой инициативой на полях саммита ОЭС, проходящего в Ташкенте, выступил лидер Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев выступил с предложением создать в Ташкенте Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Он также отметил, что Узбекистан оцифровал грузоперевозочные документы с Азербайджаном и Турцией, аналогичные проекты реализуются и с другими странами.
"Выступаю с инициативой создания в Ташкенте Цифрового транспортно-таможенного управления организации для широкого внедрения и эффективной координации таких современных систем", — сказал Шавкат Мирзиёев.
В ходе выступления Мирзиёев также подчеркнул, что Узбекистан поддерживает итоги реализации "Перспективы – 2025" — основного документа ОЭС.
"Узбекистан поддерживает итоги реализации "Перспективы – 2025", который является основным документом нашей организации. Мы считаем, что настало время разработать концептуальный документ "Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035", определяющий будущие приоритетные направления и отрасли организации на основе глубокого анализа больших возможностей, которые пока не используются", — сказал Мирзиёев.
По его словам, в документе необходимо обратить внимание на следующие основные направления. Во-первых, стимулировать взаимную торговлю.
"В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 85 миллиардов долларов. Это означает лишь 8% от общего объема внешней торговли государств-членов организации. К сожалению, многолетние усилия по заключению преференциального торгового соглашения не приносят ожидаемых результатов. На пути создания безбарьерной торговли все еще существует множество ограничений и проблем. Нам необходимо открыто признать это и подойти к решению проблемы с новой точки зрения, чтобы изменить ее в позитивном ключе. Я призываю к принятию соглашения об упрощении процедур торговли в рамках Организации экономического сотрудничества, разработанного нашими экспертами", — сказал лидер Узбекистана.
По словам Мирзиёева, особое внимание в этом документе будет уделено упрощению торговли товарами и услугами, устранению технических и нотариальных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных процедур, развитию электронной торговли. По предварительным расчетам, за счет этих мер можно удвоить объем взаимной торговли к 2035 году, сказал президент.
Во-вторых, подчеркнул глава Узбекистана, важно усилить взаимный транспорт и связь.
"Большинство государств-членов ОЭС не имеют прямого выхода к морю. При этом нам необходимо в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, которые проходят через наши территории и соединяются с крупнейшими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока и Европы", — сказал президент.
Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганской железной дороги в будущем отвечает интересам всех государств-членов, добавил он.
Президент также призвал других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция" и оптимизировать взаимные тарифы и сборы.