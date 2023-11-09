https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-sozdaniye-sifrovoye-transportno-tamojennoye-upravleniye-oes-40845108.html

Мирзиёев предложил создать Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС

Мирзиёев предложил создать Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС

С такой инициативой на полях саммита ОЭС, проходящего в Ташкенте, выступил лидер Узбекистана

2023-11-09T13:11+0500

2023-11-09T13:11+0500

2023-11-09T14:25+0500

узбекистан

саммит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ташкент

оэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40845600_116:197:1165:787_1920x0_80_0_0_4015e495a79626fa6f69ad31faadb056.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выступил с предложением создать в Ташкенте Цифровое транспортно-таможенное управление ОЭС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также отметил, что Узбекистан оцифровал грузоперевозочные документы с Азербайджаном и Турцией, аналогичные проекты реализуются и с другими странами.В ходе выступления Мирзиёев также подчеркнул, что Узбекистан поддерживает итоги реализации "Перспективы – 2025" — основного документа ОЭС.По его словам, в документе необходимо обратить внимание на следующие основные направления. Во-первых, стимулировать взаимную торговлю. По словам Мирзиёева, особое внимание в этом документе будет уделено упрощению торговли товарами и услугами, устранению технических и нотариальных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных процедур, развитию электронной торговли. По предварительным расчетам, за счет этих мер можно удвоить объем взаимной торговли к 2035 году, сказал президент.Во-вторых, подчеркнул глава Узбекистана, важно усилить взаимный транспорт и связь. Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганской железной дороги в будущем отвечает интересам всех государств-членов, добавил он. Президент также призвал других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция" и оптимизировать взаимные тарифы и сборы.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент саммит оэс президент шавкат мирзиёев предложение создание цифровое транспортно-таможенное управление инициатива