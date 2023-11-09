https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-vstrecha-prezident-iran-chto-obsudili-40831542.html

Мирзиёев встретился с президентом Ирана — что обсудили

Мирзиёев встретился с президентом Ирана — что обсудили

Президенты двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта

2023-11-09T10:04+0500

2023-11-09T10:04+0500

2023-11-09T10:10+0500

узбекистан

иран

оэс

встреча

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40831080_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f43ddde36cec351c311728375943fa45.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметили стороны в ходе встречи, сохраняется динамика роста объема двустороннего товарооборота. Совместно осуществляются проекты кооперации в различных отраслях экономики.Особое внимание уделили вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена.Рассмотрели также вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран шавкат мирзиёев президент встреча оэс сотрудничество укрепление отношения расширение взаимодействие торговля инвестиции инновации транспорт