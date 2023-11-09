https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-vstrecha-prezident-iran-chto-obsudili-40831542.html
Мирзиёев встретился с президентом Ирана — что обсудили
Мирзиёев встретился с президентом Ирана — что обсудили
Президенты двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта
2023-11-09T10:04+0500
2023-11-09T10:04+0500
2023-11-09T10:10+0500
узбекистан
иран
оэс
встреча
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметили стороны в ходе встречи, сохраняется динамика роста объема двустороннего товарооборота. Совместно осуществляются проекты кооперации в различных отраслях экономики.Особое внимание уделили вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена.Рассмотрели также вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.
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узбекистан иран шавкат мирзиёев президент встреча оэс сотрудничество укрепление отношения расширение взаимодействие торговля инвестиции инновации транспорт
узбекистан иран шавкат мирзиёев президент встреча оэс сотрудничество укрепление отношения расширение взаимодействие торговля инвестиции инновации транспорт
Мирзиёев встретился с президентом Ирана — что обсудили
10:04 09.11.2023 (обновлено: 10:10 09.11.2023)
Президенты двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В четверг в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба
главы государства.
Как отметили стороны в ходе встречи, сохраняется динамика роста объема двустороннего товарооборота. Совместно осуществляются проекты кооперации в различных отраслях экономики.
Особое внимание уделили вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
"Подчеркнуты возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленной кооперации и локализации, аграрного сектора, логистики", — говорится в сообщении.
Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена.
Рассмотрели также вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.