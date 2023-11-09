https://uz.sputniknews.ru/20231109/putin-vizit-astana-40827331.html
Путин прилетел в Астану — цель визита
Путин прилетел в Астану — цель визита
Лидер РФ проведет переговоры с президентом Казахстана, а также примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК.
2023-11-09T08:45+0500
2023-11-09T08:45+0500
2023-11-09T09:59+0500
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40827131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fde09b69547220927dcca00623a175ac.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в форуме межрегионального сотрудничества, сообщает РИА Новости.Президент России посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, а это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях, отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Также лидеры двух стран обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, далее пройдут "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", рассказали в Кремле. По итогам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также в честь российского гостя запланирован официальный прием от имени президента Казахстана.Кроме того, в этот день Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".
казахстан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40827131_258:0:1699:1081_1920x0_80_0_0_00d988c31046d1f7133abc0129627aaa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин астана переговоры президент казахстана участие xix форум межрегионального сотрудничества рф и рк.
путин астана переговоры президент казахстана участие xix форум межрегионального сотрудничества рф и рк.
Путин прилетел в Астану — цель визита
08:45 09.11.2023 (обновлено: 09:59 09.11.2023)
Лидер РФ проведет переговоры с президентом Казахстана, а также примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в форуме межрегионального сотрудничества, сообщает
РИА Новости.
Президент России посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, а это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях, отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Также лидеры двух стран обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, далее пройдут "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", рассказали в Кремле. По итогам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также в честь российского гостя запланирован официальный прием от имени президента Казахстана.
Кроме того, в этот день Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".