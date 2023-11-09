https://uz.sputniknews.ru/20231109/putin-vizit-astana-40827331.html

Путин прилетел в Астану — цель визита

Путин прилетел в Астану — цель визита

Лидер РФ проведет переговоры с президентом Казахстана, а также примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК.

2023-11-09T08:45+0500

2023-11-09T08:45+0500

2023-11-09T09:59+0500

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в форуме межрегионального сотрудничества, сообщает РИА Новости.Президент России посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, а это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях, отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Также лидеры двух стран обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, далее пройдут "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", рассказали в Кремле. По итогам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также в честь российского гостя запланирован официальный прием от имени президента Казахстана.Кроме того, в этот день Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".

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путин астана переговоры президент казахстана участие xix форум межрегионального сотрудничества рф и рк.