https://uz.sputniknews.ru/20231109/shavkat-mirziyoyev-emomali-raxmon-peregovory-oes-40832756.html
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели переговоры
Особое внимание в ходе встречи президенты двух стран уделили расширению делового партнерства регионов и культурно-гуманитарного обмена
2023-11-09T10:49+0500
2023-11-09T10:49+0500
2023-11-09T11:23+0500
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президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. На полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества.Отметили важность продолжения скоординированной работы, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии, по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной и других отраслях. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
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узбекистан таджикистан президент шавкат мирзиёев эмомали рахмон переговоры встреча сотрудничество культурно-гуманитарный обмен
узбекистан таджикистан президент шавкат мирзиёев эмомали рахмон переговоры встреча сотрудничество культурно-гуманитарный обмен
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели переговоры
10:49 09.11.2023 (обновлено: 11:23 09.11.2023)
Особое внимание в ходе встречи президенты двух стран уделили расширению делового партнерства регионов и культурно-гуманитарного обмена.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
На полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба
главы государства.
Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Отметили важность продолжения скоординированной работы, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии, по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной и других отраслях.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон также рассмотрели график предстоящих мероприятий.