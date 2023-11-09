https://uz.sputniknews.ru/20231109/shavkat-mirziyoyev-emomali-raxmon-peregovory-oes-40832756.html

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели переговоры

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели переговоры

Особое внимание в ходе встречи президенты двух стран уделили расширению делового партнерства регионов и культурно-гуманитарного обмена

2023-11-09T10:49+0500

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узбекистан

таджикистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. На полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества.Отметили важность продолжения скоординированной работы, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии, по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной и других отраслях. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

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