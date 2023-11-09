https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-kazaxstan-pravitelstvo-soglasheniye-40834380.html

Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение — подробности

Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение — подробности

Документ предусматривает повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий.

2023-11-09T12:47+0500

2023-11-09T12:47+0500

2023-11-09T13:14+0500

экономика

узбекистан

казахстан

торговля

соглашение

правительство

саммит

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Правительства Узбекистана и Казахстана на полях проходящего в Ташкенте 16-го саммита ОЭС заключили соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает МИПТ. С узбекской стороны документ подписал министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, с казахской — министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.В числе задач Центра:

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