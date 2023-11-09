Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение — подробности
12:47 09.11.2023 (обновлено: 13:14 09.11.2023)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанПодписано соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Документ о создании международного центра промкооперации предусматривает повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Правительства Узбекистана и Казахстана на полях проходящего в Ташкенте 16-го саммита ОЭС заключили соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает МИПТ.
С узбекской стороны документ подписал министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, с казахской — министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанПодписано соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
Подписано соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
В числе задач Центра:
создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и международных цепочек добавленной стоимости;
повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий;
оптимизация процессов производства, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на территории Центра;
расширение промышленной кооперации двух государств, налаживание производства импортозамещающей продукции и другие.