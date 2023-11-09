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https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karate-kazaxstan-40828556.html
Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА
Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА
Это стало лучшим результатом в истории сборной республики.
2023-11-09T09:10+0500
2023-11-09T09:42+0500
спорт
казахстан
узбекистан
каратэ
золото
серебро
бронза
медали
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Каратисты Узбекистана завоевали 15 медалей на завершившемся чемпионате Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодежи в Казахстане, сообщает НОК.Таким образом, на первенстве континента у сборной республики 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград, что стало лучшим результатом в истории команды.Золотые медалиСеребряные медалиБронзовые медали
казахстан
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чемпионат азии казахстан каратэ узбекистан выступление результат
чемпионат азии казахстан каратэ узбекистан выступление результат

Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА

09:10 09.11.2023 (обновлено: 09:42 09.11.2023)
© НОКМолодые каратисты показали свой лучший результат на чемпионате Азии
Молодые каратисты показали свой лучший результат на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© НОК
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Это стало лучшим результатом за всю историю сборной республики.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Каратисты Узбекистана завоевали 15 медалей на завершившемся чемпионате Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодежи в Казахстане, сообщает НОК.
Таким образом, на первенстве континента у сборной республики 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград, что стало лучшим результатом в истории команды.
Золотые медали
67 кг: Абдулвахоб Рашидов (юниоры)
54 кг: Мохинур Тешабоева (юниоры)
61 кг: Саида Мусахонова (юниоры)
Серебряные медали
61 кг: Севинч Отабоева (молодежь)
70 кг: Бекзод Зоиров (молодежь)
Бронзовые медали
55 кг: Дилмурод Камолиддинов (молодежь)
50 кг: Шодия Зиёдуллаева (молодежь)
52 кг: Хумоюнмирзо Халимов (юниоры)
57 кг: Исомиддин Каримов (юниоры)
+70 кг: Сардор Бахромов (юниоры)
47 кг: Диёра Пўлатова (юниоры)
66 кг: Мохичехра Абдураимова (юниоры)
48 кг: Гулшан Алимардонова (юниоры)
Абдулазиз Расулов (ката, юниоры)
Командная программа по ката среди юношей
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