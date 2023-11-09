https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karate-kazaxstan-40828556.html

Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА

Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА

Это стало лучшим результатом в истории сборной республики.

2023-11-09T09:10+0500

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спорт

казахстан

узбекистан

каратэ

золото

серебро

бронза

медали

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Каратисты Узбекистана завоевали 15 медалей на завершившемся чемпионате Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодежи в Казахстане, сообщает НОК.Таким образом, на первенстве континента у сборной республики 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград, что стало лучшим результатом в истории команды.Золотые медалиСеребряные медалиБронзовые медали

казахстан

узбекистан

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