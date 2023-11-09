Молодые каратисты из Узбекистана завоевали 15 медалей на ЧА
09:10 09.11.2023 (обновлено: 09:42 09.11.2023)
© НОКМолодые каратисты показали свой лучший результат на чемпионате Азии
© НОК
Это стало лучшим результатом за всю историю сборной республики.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Каратисты Узбекистана завоевали 15 медалей на завершившемся чемпионате Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодежи в Казахстане, сообщает НОК.
Таким образом, на первенстве континента у сборной республики 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград, что стало лучшим результатом в истории команды.
Золотые медали
67 кг: Абдулвахоб Рашидов (юниоры)
54 кг: Мохинур Тешабоева (юниоры)
61 кг: Саида Мусахонова (юниоры)
Серебряные медали
61 кг: Севинч Отабоева (молодежь)
70 кг: Бекзод Зоиров (молодежь)
Бронзовые медали
55 кг: Дилмурод Камолиддинов (молодежь)
50 кг: Шодия Зиёдуллаева (молодежь)
52 кг: Хумоюнмирзо Халимов (юниоры)
57 кг: Исомиддин Каримов (юниоры)
+70 кг: Сардор Бахромов (юниоры)
47 кг: Диёра Пўлатова (юниоры)
66 кг: Мохичехра Абдураимова (юниоры)
48 кг: Гулшан Алимардонова (юниоры)
Абдулазиз Расулов (ката, юниоры)
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