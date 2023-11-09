https://uz.sputniknews.ru/20231109/voennye-rf-pod-klescheevkoy-ispolzuyut-drony-kamikadze-vmeste-s-artilleriey-40870331.html
Военные РФ под Клещеевкой используют дроны-камикадзе вместе с артиллерией
Военные РФ под Клещеевкой используют дроны-камикадзе вместе с артиллерией
Военнослужащие РФ атакуют огневые позиции ВСУ сразу несколькими видами оружия.
2023-11-09T20:25+0500
2023-11-09T20:25+0500
2023-11-09T20:25+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Военнослужащие России стали использовать сразу несколько видов оружия: беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) и артиллерию при атаках на позиции Украины под Клещеевкой, сообщил РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.По его словам, после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж пехота начинает в панике его покидать, работу продолжают вести артиллеристы из минометов или FPV-дронов.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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Видео РИА Новости. Спецназ "Сибирь" под Клещеевкой использует дроны-камикадзе в паре с артиллерией
Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой использует дроны-камикадзе в паре с артиллерией, рассказал РИА Новости боец
2023-11-09T20:25+0500
true
PT0M55S
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
рф военные клещеевка дроны камикадзе артиллерия
рф военные клещеевка дроны камикадзе артиллерия
Военные РФ под Клещеевкой используют дроны-камикадзе вместе с артиллерией
Военнослужащие РФ атакуют огневые позиции ВСУ сразу несколькими видами оружия.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Военнослужащие России стали использовать сразу несколько видов оружия: беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) и артиллерию при атаках на позиции Украины под Клещеевкой, сообщил РИА Новости
боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.
"Наносим сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это "жирная" цель, там много пехоты — это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укрепленный блиндаж — 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", — рассказал военнослужащий.
По его словам, после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж пехота начинает в панике его покидать, работу продолжают вести артиллеристы из минометов или FPV-дронов.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.