https://uz.sputniknews.ru/20231109/voennye-rf-pod-klescheevkoy-ispolzuyut-drony-kamikadze-vmeste-s-artilleriey-40870331.html

Военные РФ под Клещеевкой используют дроны-камикадзе вместе с артиллерией

Военные РФ под Клещеевкой используют дроны-камикадзе вместе с артиллерией

Военнослужащие РФ атакуют огневые позиции ВСУ сразу несколькими видами оружия.

2023-11-09T20:25+0500

2023-11-09T20:25+0500

2023-11-09T20:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Военнослужащие России стали использовать сразу несколько видов оружия: беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) и артиллерию при атаках на позиции Украины под Клещеевкой, сообщил РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.По его словам, после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж пехота начинает в панике его покидать, работу продолжают вести артиллеристы из минометов или FPV-дронов.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.

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Видео РИА Новости. Спецназ "Сибирь" под Клещеевкой использует дроны-камикадзе в паре с артиллерией Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой использует дроны-камикадзе в паре с артиллерией, рассказал РИА Новости боец 2023-11-09T20:25+0500 true PT0M55S

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