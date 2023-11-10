Что может снизить иммунную защиту детей — врач

"Например, если ребенок перестает получать удовольствие от тех занятий, которые ему раньше нравились. Если он долго засыпает и с трудом просыпается, начинает терять концентрацию и способность переключаться в вечернее время. Если появляется быстрая утомляемость. Замечают ли родители эти признаки – вопрос того, насколько они знают своего ребенка. Надо остановиться не тогда, когда у ребенка уже поднялась температура и появились симптомы болезни, а в шаге от этого, чтобы организм не страдал", – подчеркнул Продеус.