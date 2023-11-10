https://uz.sputniknews.ru/20231110/deti-immunitet-pereutomleniye-vrach-rekomendatsii-40857357.html
Что может снизить иммунную защиту детей — врач
Что может снизить иммунную защиту детей — врач
Педиатр перечислил признаки опасного для иммунитета переутомления ребенка.
2023-11-10T07:09+0500
2023-11-10T07:09+0500
2023-11-10T07:09+0500
это интересно
дети
иммунитет
здоровье
мнение эксперта
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Сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус.По его словам, часто на детей "обрушивается" не только учеба: они тренируются в различных спортивных секциях, развивают творческие способности в кружках, посещают театры и музеи.Но если перегрузить ребенка такими активностями, его иммунитет может дать сбой.При этом он отметил, что, безусловно, смена деятельности полезна. К примеру, занятия спортом помогут школьнику отвлечься от напряженной учебы. Однако родителям важно соблюдать меру и не пропустить первые признаки переутомления у детей.В заключение он напомнил, что восстановиться после болезни гораздо сложнее, чем ее предотвратить.
https://uz.sputniknews.ru/20231107/podnyat-immunitet-osenne-zimniy-period-40777481.html
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дети иммунитет снижение признаки переутомление педиатр
дети иммунитет снижение признаки переутомление педиатр
Что может снизить иммунную защиту детей — врач
Педиатр перечислил признаки опасного для иммунитета переутомления ребенка.
Сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе, рассказал радио Sputnik
доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус.
По его словам, часто на детей "обрушивается" не только учеба: они тренируются в различных спортивных секциях, развивают творческие способности в кружках, посещают театры и музеи.
Но если перегрузить ребенка такими активностями, его иммунитет может дать сбой.
"Напряженный график часто является причиной хронического стресса. Стресс, в свою очередь, истощает иммунную систему, снижая не столько количество иммунных клеток, сколько качество их работы", – объяснил специалист.
При этом он отметил, что, безусловно, смена деятельности полезна. К примеру, занятия спортом помогут школьнику отвлечься от напряженной учебы. Однако родителям важно соблюдать меру и не пропустить первые признаки переутомления у детей.
"Например, если ребенок перестает получать удовольствие от тех занятий, которые ему раньше нравились. Если он долго засыпает и с трудом просыпается, начинает терять концентрацию и способность переключаться в вечернее время. Если появляется быстрая утомляемость. Замечают ли родители эти признаки – вопрос того, насколько они знают своего ребенка. Надо остановиться не тогда, когда у ребенка уже поднялась температура и появились симптомы болезни, а в шаге от этого, чтобы организм не страдал", – подчеркнул Продеус.
В заключение он напомнил, что восстановиться после болезни гораздо сложнее, чем ее предотвратить.