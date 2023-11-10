https://uz.sputniknews.ru/20231110/doshkolnoye-obrazovaniye-kyrgyzstan-zainteresovanost-opyt-uzbekistan-40896667.html

Дошкольное образование: Кыргызстан заинтересован в опыте Узбекистана

Дошкольное образование: Кыргызстан заинтересован в опыте Узбекистана

Кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью детского сада, в частности ей представили информацию о программах обучения детей дошкольного возраста, организации детского питания, а также подготовке кадров в системе

2023-11-10T15:05+0500

2023-11-10T15:05+0500

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детский сад

ташкент

узбекистан

кыргызстан

агриппина шин

министр

дети

визит

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева посетила один из детских садов в Мирабадском районе Ташкента, сообщает Агентство дошкольного образования.Как отметила министр, опыт Узбекистана в повышении охвата, подготовке кадров, цифровизации системы дошкольного образования необходимо изучить и внедрить в Кыргызстане как пример лучших практик.В рамках визита также состоялась встреча с первым заместителем министра дошкольного и школьного образования — директором Агентства дошкольного образования Агриппиной Шин. Стороны обсудили дальнейшие мероприятия по обмену опытом между ведомствами.Визит прошел в рамках Международного форума "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии".В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков

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