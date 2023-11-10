https://uz.sputniknews.ru/20231110/doshkolnoye-obrazovaniye-kyrgyzstan-zainteresovanost-opyt-uzbekistan-40896667.html
Дошкольное образование: Кыргызстан заинтересован в опыте Узбекистана
Дошкольное образование: Кыргызстан заинтересован в опыте Узбекистана
Кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью детского сада, в частности ей представили информацию о программах обучения детей дошкольного возраста, организации детского питания, а также подготовке кадров в системе
2023-11-10T15:05+0500
2023-11-10T15:05+0500
2023-11-10T15:22+0500
детский сад
ташкент
узбекистан
кыргызстан
агриппина шин
министр
дети
визит
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева посетила один из детских садов в Мирабадском районе Ташкента, сообщает Агентство дошкольного образования.Как отметила министр, опыт Узбекистана в повышении охвата, подготовке кадров, цифровизации системы дошкольного образования необходимо изучить и внедрить в Кыргызстане как пример лучших практик.В рамках визита также состоялась встреча с первым заместителем министра дошкольного и школьного образования — директором Агентства дошкольного образования Агриппиной Шин. Стороны обсудили дальнейшие мероприятия по обмену опытом между ведомствами.Визит прошел в рамках Международного форума "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии".В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков
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узбекистан кыргызстан дошкольное образование детский сад опыт делегация программа обучения дети детское питание подготовка кадров система
узбекистан кыргызстан дошкольное образование детский сад опыт делегация программа обучения дети детское питание подготовка кадров система
Дошкольное образование: Кыргызстан заинтересован в опыте Узбекистана
15:05 10.11.2023 (обновлено: 15:22 10.11.2023)
Кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью детского сада, в частности ей представили информацию о программах обучения детей дошкольного возраста, организации детского питания, а также подготовке кадров в системе.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева посетила один из детских садов в Мирабадском районе Ташкента, сообщает Агентство дошкольного образования
.
Как отметила министр, опыт Узбекистана в повышении охвата, подготовке кадров, цифровизации системы дошкольного образования необходимо изучить и внедрить в Кыргызстане как пример лучших практик.
В рамках визита также состоялась встреча с первым заместителем министра дошкольного и школьного образования — директором Агентства дошкольного образования Агриппиной Шин. Стороны обсудили дальнейшие мероприятия по обмену опытом между ведомствами.
Визит прошел в рамках Международного форума "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии".