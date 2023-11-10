https://uz.sputniknews.ru/20231110/eaes-kolichestvo-bezrabotnyx-sokratilos-40914353.html
За год количество безработных в ЕАЭС сократилось на 14%
За год количество безработных в ЕАЭС сократилось на 14%
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах-членах ЕАЭС на конец сентября этого года составила 867 тыс. человек
2023-11-10T18:46+0500
2023-11-10T18:46+0500
2023-11-10T18:46+0500
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безработица
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кыргызстан
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россия
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец сентября 2023 года составила 867 тысяч человек, сократившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).Таким образом, в этом году количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.В разрезе стран, самый высокий показатель зарегистрированных безработных зафиксирован в Армении — 3,2% трудоспособного населения, в Казахстане — 3,1%, в Кыргызстане — 2,6%. Меньше безработных в Беларуси — 0,1% и России — 0,6%.Напомним, что основная цель ЕАЭС — обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
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еаэс сокращение количество безработных снижение показатель
еаэс сокращение количество безработных снижение показатель
За год количество безработных в ЕАЭС сократилось на 14%
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах-членах ЕАЭС на конец сентября этого года составила 867 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец сентября 2023 года составила 867 тысяч человек, сократившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
“По состоянию на конец сентября 2023 года количество безработных, зарегистрированных в службах занятости стран ЕАЭС, составило 867 тысяч. Это на 14,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года”, — говорится в сообщении.
Таким образом, в этом году количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.
В разрезе стран, самый высокий показатель зарегистрированных безработных зафиксирован в Армении — 3,2% трудоспособного населения, в Казахстане — 3,1%, в Кыргызстане — 2,6%.
Меньше безработных в Беларуси — 0,1% и России — 0,6%.
Напомним, что основная цель ЕАЭС — обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.