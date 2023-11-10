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За год количество безработных в ЕАЭС сократилось на 14%

За год количество безработных в ЕАЭС сократилось на 14%

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах-членах ЕАЭС на конец сентября этого года составила 867 тыс. человек

2023-11-10T18:46+0500

2023-11-10T18:46+0500

2023-11-10T18:46+0500

еаэс

безработица

экономика

еаэс и узбекистан

армения

казахстан

кыргызстан

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россия

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец сентября 2023 года составила 867 тысяч человек, сократившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).Таким образом, в этом году количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.В разрезе стран, самый высокий показатель зарегистрированных безработных зафиксирован в Армении — 3,2% трудоспособного населения, в Казахстане — 3,1%, в Кыргызстане — 2,6%. Меньше безработных в Беларуси — 0,1% и России — 0,6%.Напомним, что основная цель ЕАЭС — обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

армения

казахстан

беларусь

россия

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