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https://uz.sputniknews.ru/20231110/malyye-aes-deshevizna-bezopasnost-ekologichnost-40920466.html
Малые АЭС: дешевизна, безопасность, экологичность
Малые АЭС: дешевизна, безопасность, экологичность
АЭС, строящиеся в мире, требуют больших вложений, сложной инфраструктуры и большого количества сотрудников. Не каждая страна может позволить себе такие затраты
2023-11-10T21:18+0500
2023-11-10T21:18+0500
инфографика
аэс
россия
центральная азия
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И в такой ситуации вариантом могут стать малые АЭС. Их отличает дешевизна, компактность, безопасность, экологичность и малообслуживаемость.Как отмечают эксперты, им не нужны большие объемы воды, что важно для Центральной Азии. Из-за небольших размеров малые АЭС можно строить в удаленных районах с неразвитой инфраструктурой.
россия
центральная азия
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малые аэс россия преимущества дешевизна безопасность экологичность инфраструктура затраты
малые аэс россия преимущества дешевизна безопасность экологичность инфраструктура затраты

Малые АЭС: дешевизна, безопасность, экологичность

21:18 10.11.2023
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АЭС, строящиеся в мире, требуют больших вложений, сложной инфраструктуры и большого количества сотрудников. Не каждая страна может позволить себе такие затраты.
Атомные станции малой мощности - Sputnik Узбекистан
Атомные станции малой мощности - Sputnik Узбекистан
И в такой ситуации вариантом могут стать малые АЭС. Их отличает дешевизна, компактность, безопасность, экологичность и малообслуживаемость.
Как отмечают эксперты, им не нужны большие объемы воды, что важно для Центральной Азии. Из-за небольших размеров малые АЭС можно строить в удаленных районах с неразвитой инфраструктурой.
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