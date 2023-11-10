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Какой овощ поможет "обновить" организм — врач
Какой овощ поможет "обновить" организм — врач
Капуста содержит элемент, способствующий детоксикации.
2023-11-10T22:03+0500
2023-11-10T22:03+0500
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Жителям промышленных городов важно заботиться о детоксикации организма, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.Она объяснила, какой овощ нужно обязательно включить в рацион. По словам специалиста, для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион. Поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках помогает употребление капусты.Также она добавила, что включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм. В заключение она добавила, что в рацион нужно включать все виды капусты.
https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html
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организм детоксикация овощ капуста
организм детоксикация овощ капуста

Какой овощ поможет "обновить" организм — врач

22:03 10.11.2023
© Unsplash/engin akyurtОвощи и фрукты на деревянном столе.
Овощи и фрукты на деревянном столе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© Unsplash/engin akyurt
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Капуста содержит элемент, способствующий детоксикации.
Жителям промышленных городов важно заботиться о детоксикации организма, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.
Она объяснила, какой овощ нужно обязательно включить в рацион.
По словам специалиста, для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион. Поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках помогает употребление капусты.
"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – ред.) будет происходить своевременно", – объяснила Королева.
Также она добавила, что включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм.
© Sputnik / Владимир АстапковичПекинская капуста
Пекинская капуста - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
Пекинская капуста
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов, а также много промышленных производств" — рассказала Королева.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля – 2017"
Открытие агропромышленной выставки-форума Всероссийский день поля – 2017 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
Открытие агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля – 2017"
© Sputnik / Максим Богодвид
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В заключение она добавила, что в рацион нужно включать все виды капусты.
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