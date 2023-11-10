https://uz.sputniknews.ru/20231110/organizm-detoks-vrach-rekomendatsiya-40896323.html

Какой овощ поможет "обновить" организм — врач

Какой овощ поможет "обновить" организм — врач

Капуста содержит элемент, способствующий детоксикации.

2023-11-10T22:03+0500

2023-11-10T22:03+0500

2023-11-10T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

здоровье

врач

овощи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38103351_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_acc438610b24a65783041139e1c691eb.jpg

Жителям промышленных городов важно заботиться о детоксикации организма, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.Она объяснила, какой овощ нужно обязательно включить в рацион. По словам специалиста, для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион. Поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках помогает употребление капусты.Также она добавила, что включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм. В заключение она добавила, что в рацион нужно включать все виды капусты.

https://uz.sputniknews.ru/20231107/osen-zelen-ratsion-zaschita-infektsii-40724764.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

организм детоксикация овощ капуста