Какой овощ поможет "обновить" организм — врач
Капуста содержит элемент, способствующий детоксикации.
Жителям промышленных городов важно заботиться о детоксикации организма, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.
Она объяснила, какой овощ нужно обязательно включить в рацион.
По словам специалиста, для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион. Поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках помогает употребление капусты.
"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – ред.) будет происходить своевременно", – объяснила Королева.
Также она добавила, что включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм.
© Sputnik / Владимир АстапковичПекинская капуста
Пекинская капуста
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов, а также много промышленных производств" — рассказала Королева.
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Открытие агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля – 2017"
© Sputnik / Максим Богодвид/
В заключение она добавила, что в рацион нужно включать все виды капусты.