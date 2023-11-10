https://uz.sputniknews.ru/20231110/putin-posescheniye-shtab-armiya-rostov-na-donu-40877122.html

Путин побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Путин побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент РФ ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе СВО.

2023-11-10T10:21+0500

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Главу РФ в штабе сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе спецоперации, уточнил Песков.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.

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казахстан

ростов-на-дону

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