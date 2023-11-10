https://uz.sputniknews.ru/20231110/putin-posescheniye-shtab-armiya-rostov-na-donu-40877122.html
Путин побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Путин побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Президент РФ ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе СВО.
2023-11-10T10:21+0500
2023-11-10T10:21+0500
2023-11-10T11:14+0500
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казахстан
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ростов-на-дону
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Главу РФ в штабе сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе спецоперации, уточнил Песков.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.
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путин штаб южный военный округ ростов-на -дону
путин штаб южный военный округ ростов-на -дону
Путин побывал в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
10:21 10.11.2023 (обновлено: 11:14 10.11.2023)
Президент РФ ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе СВО.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — сказал он.
Главу РФ в штабе сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.
Путин ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе спецоперации, уточнил Песков.
Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Его последняя поездка в Ростов состоялась в середине октября.