https://uz.sputniknews.ru/20231110/rossiya-gumpomosch-sektor-gaza-kazan-samolet-40887423.html
Из Казани в Египет вылетел самолет с гумпомощью для населения сектора Газа
Из Казани в Египет вылетел самолет с гумпомощью для населения сектора Газа
25 тонн гуманитарного груза направлены по указанию президента России и поручению главы МЧС РФ.
2023-11-10T11:53+0500
2023-11-10T11:53+0500
2023-11-10T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.В ведомстве также добавили, что в составе гуманитарного груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.
https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-palestina-gumanitarnaya-pomosch-poltora-milliona-dollarov-40594470.html
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гуманитарная помощь россия сектор газа
гуманитарная помощь россия сектор газа
Из Казани в Египет вылетел самолет с гумпомощью для населения сектора Газа
11:53 10.11.2023 (обновлено: 12:08 10.11.2023)
25 тонн гуманитарного груза направлены по указанию президента России и поручению главы МЧС РФ.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", — указано в сообщении.
Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
В ведомстве также добавили, что в составе гуманитарного груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.