https://uz.sputniknews.ru/20231110/rossiya-gumpomosch-sektor-gaza-kazan-samolet-40887423.html

Из Казани в Египет вылетел самолет с гумпомощью для населения сектора Газа

Из Казани в Египет вылетел самолет с гумпомощью для населения сектора Газа

25 тонн гуманитарного груза направлены по указанию президента России и поручению главы МЧС РФ.

2023-11-10T11:53+0500

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сектор газа

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.В ведомстве также добавили, что в составе гуманитарного груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-palestina-gumanitarnaya-pomosch-poltora-milliona-dollarov-40594470.html

казань

россия

египет

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