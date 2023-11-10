https://uz.sputniknews.ru/20231110/spetsialisty-shest-stran-obmen-opytom-tashkent-prepodavaniye-40915060.html
Специалисты сферы образования шести стран обменяются опытом в Ташкенте
Специалисты сферы образования шести стран обменяются опытом в Ташкенте
В Ташкенте стартовала Российско-узбекская научно-методическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения"
2023-11-10T19:22+0500
2023-11-10T19:22+0500
2023-11-10T19:54+0500
узбекистан
ташкент
образование
опыт
россия
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
общество
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Специалисты из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Эфиопии, Вьетнама в течение двух дней обсудят актуальные вопросы совершенствования методик преподавания учебных дисциплин в школе, обменяются опытом работы, представят лучшие образовательные модели и практики, поделятся секретами успеха в профессиональной деятельности. В их числе — учителя-предметники, педагоги, методисты системы повышения квалификации, специалисты в области общего образования.Конференция организована Национальным исследовательским институтом профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени А. Авлони при поддержке Министерства просвещения России, Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Она является преемницей Российско-узбекского образовательного форума по проблемам общего образования "Методика преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения", проведенного в Ташкенте в 2022 году.Мероприятие проходит с 10 по 11 ноября в рамках российско-узбекского гуманитарного проекта "Класс! (Зўр!)" на базе Филиала РГПУ им. А. И. Герцена.В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников
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узбекистан ташкент образование страны опыт российско-узбекская научно-методическая конференция методика преподавание школа актуальные проблемы инновационные решения
узбекистан ташкент образование страны опыт российско-узбекская научно-методическая конференция методика преподавание школа актуальные проблемы инновационные решения
Специалисты сферы образования шести стран обменяются опытом в Ташкенте
19:22 10.11.2023 (обновлено: 19:54 10.11.2023)
В Ташкенте стартовала Российско-узбекская научно-методическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения".
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Специалисты из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Эфиопии, Вьетнама в течение двух дней обсудят актуальные вопросы совершенствования методик преподавания учебных дисциплин в школе, обменяются опытом работы, представят лучшие образовательные модели и практики, поделятся секретами успеха в профессиональной деятельности.
В их числе — учителя-предметники, педагоги, методисты системы повышения квалификации, специалисты в области общего образования.
Конференция организована Национальным исследовательским институтом профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени А. Авлони при поддержке Министерства просвещения России, Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".
Она является преемницей Российско-узбекского образовательного форума по проблемам общего образования "Методика преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения", проведенного в Ташкенте в 2022 году.
Мероприятие проходит с 10 по 11 ноября в рамках российско-узбекского гуманитарного проекта "Класс! (Зўр!)" на базе Филиала РГПУ им. А. И. Герцена.