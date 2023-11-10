https://uz.sputniknews.ru/20231110/ukraina-mirnyy-dogovor-orban-mneniye-40907580.html

Орбан рассказал, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

Орбан рассказал, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

Премьер-министр Венгрии сослался на различные отчеты и разведывательные источники.

2023-11-10T16:31+0500

2023-11-10T16:31+0500

2023-11-10T17:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

виктор орбан

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украина

россия

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Венгрия знает, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Орбана, в дипломатической среде "хорошо известно то, что ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер", который заявил, что мирное соглашение Москвы и Киева не состоялось по причине давления Вашингтона. Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом РФ. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.

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