https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-italiya-dokumenty-razvitiye-sotrudnichestvo-40903605.html

Президенты Узбекистана и Италии приняли совместное заявление

Президенты Узбекистана и Италии приняли совместное заявление

Документ направлен на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами

2023-11-10T15:51+0500

2023-11-10T15:51+0500

2023-11-10T15:55+0500

узбекистан

италия

документы

соглашение

сотрудничество

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Италии Серджо Маттарелла провели переговоры по итогам которых принят ряд документов по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.Принято Совместное заявление, направленное на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами.В присутствии президентов были также подписаны Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур и соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.

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