https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-italiya-dokumenty-razvitiye-sotrudnichestvo-40903605.html
Президенты Узбекистана и Италии приняли совместное заявление
Президенты Узбекистана и Италии приняли совместное заявление
Документ направлен на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами
2023-11-10T15:51+0500
2023-11-10T15:51+0500
2023-11-10T15:55+0500
узбекистан
италия
документы
соглашение
сотрудничество
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Италии Серджо Маттарелла провели переговоры по итогам которых принят ряд документов по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.Принято Совместное заявление, направленное на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами.В присутствии президентов были также подписаны Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур и соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.
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узбекистан италия сотрудничество подписание документов совместное заявление стратегическое партнерство
узбекистан италия сотрудничество подписание документов совместное заявление стратегическое партнерство
Президенты Узбекистана и Италии приняли совместное заявление
15:51 10.11.2023 (обновлено: 15:55 10.11.2023)
Документ направлен на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и президент Италии Серджо Маттарелла провели переговоры по итогам которых принят ряд документов по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба
главы государства.
Принято Совместное заявление, направленное на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами.
В присутствии президентов были также подписаны Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур и соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.