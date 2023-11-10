https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-uchastiye-soveschaniye-mchs-sentralnaya-aziya-40897194.html
Узбекистан участвует в Совещании глав МЧС стран Центральной Азии — что обсуждают
Узбекистан участвует в Совещании глав МЧС стран Центральной Азии — что обсуждают
Цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА
2023-11-10T14:27+0500
2023-11-10T14:27+0500
2023-11-10T14:38+0500
центральная азия
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казахстан
алматы
форум
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министр
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Алматы (Казахстан) проходит ежегодный региональный форум — Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает МЧС Узбекистана. В нем принимает участие министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев.Особое внимание в своем выступлении министр уделил мерам, которые принимаются в Узбекистане в деле защиты населения и территорий от природных и техногенных катастроф. Это в том числе совершенствование законодательства в сфере, конкретные практические действия, осуществляемые на системной основе. МЧС Узбекистана проводит значительную практическую работу по укреплению сотрудничества между странами региона в области предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера. В ходе совещания участники в частности обсудили и согласовали Концепцию создания Цифрового атласа природных и техногенных трансграничных угроз для стран ЦА, меры по реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий.Также на полях форума Кулдашев провел двусторонние встречи с коллегами — руководителями спасательных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и представителями ряда международных организаций.Основная цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА.
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узбекистан совещание главы мчс страны центральная азия форум снижение рисков стихийные бедствия трансграничный характер взаимодействие структуры
узбекистан совещание главы мчс страны центральная азия форум снижение рисков стихийные бедствия трансграничный характер взаимодействие структуры
Узбекистан участвует в Совещании глав МЧС стран Центральной Азии — что обсуждают
14:27 10.11.2023 (обновлено: 14:38 10.11.2023)
Цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
В Алматы (Казахстан) проходит ежегодный региональный форум — Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает МЧС
Узбекистана.
В нем принимает участие министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев.
Особое внимание в своем выступлении министр уделил мерам, которые принимаются в Узбекистане в деле защиты населения и территорий от природных и техногенных катастроф.
Это в том числе совершенствование законодательства в сфере, конкретные практические действия, осуществляемые на системной основе.
МЧС Узбекистана проводит значительную практическую работу по укреплению сотрудничества между странами региона в области предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.
"К ней относится — налаживание обмена оперативной информацией, проведение берегоукрепительных работ на приграничных реках, совместные учения, широкое внедрение системы раннего оповещения и многое другое", — говорится в сообщении.
В ходе совещания участники в частности обсудили и согласовали Концепцию создания Цифрового атласа природных и техногенных трансграничных угроз для стран ЦА, меры по реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий.
Также на полях форума Кулдашев провел двусторонние встречи с коллегами — руководителями спасательных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и представителями ряда международных организаций.
Основная цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА.