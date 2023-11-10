https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-uchastiye-soveschaniye-mchs-sentralnaya-aziya-40897194.html

Узбекистан участвует в Совещании глав МЧС стран Центральной Азии — что обсуждают

Узбекистан участвует в Совещании глав МЧС стран Центральной Азии — что обсуждают

Цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА

2023-11-10T14:27+0500

2023-11-10T14:27+0500

2023-11-10T14:38+0500

центральная азия

узбекистан

казахстан

алматы

форум

мчс

мчс узбекистана

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0a/40897396_107:122:1220:748_1920x0_80_0_0_8f2780335b0ae9781bf2673d8c761a8d.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Алматы (Казахстан) проходит ежегодный региональный форум — Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает МЧС Узбекистана. В нем принимает участие министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев.Особое внимание в своем выступлении министр уделил мерам, которые принимаются в Узбекистане в деле защиты населения и территорий от природных и техногенных катастроф. Это в том числе совершенствование законодательства в сфере, конкретные практические действия, осуществляемые на системной основе. МЧС Узбекистана проводит значительную практическую работу по укреплению сотрудничества между странами региона в области предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера. В ходе совещания участники в частности обсудили и согласовали Концепцию создания Цифрового атласа природных и техногенных трансграничных угроз для стран ЦА, меры по реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий.Также на полях форума Кулдашев провел двусторонние встречи с коллегами — руководителями спасательных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и представителями ряда международных организаций.Основная цель форума — добиться максимального снижения рисков стихийных бедствий трансграничного характера путем тесного взаимодействия между профильными структурами стран ЦА.

центральная азия

узбекистан

казахстан

алматы

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан совещание главы мчс страны центральная азия форум снижение рисков стихийные бедствия трансграничный характер взаимодействие структуры