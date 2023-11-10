Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство дошкольного и школьного образования. Председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Замин", который является организатором форума, обратилась к молодым экоактивистам. Зироат Мирзиёева подчеркнула их лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также важность подписанной по итогам форума Региональной стратегии.Исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ингер Андерсен также акцентировала внимание на вопросах развития потенциала молодежи посредством непрерывного "зеленого образования" и формирования экологической культуры.В свою очередь, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила, что включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьную программу является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи "в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату".Развивая тему эко-образования, участники форума говорили о важности использования в обучающем процессе информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке результативности мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.
В Ташкенте прошел Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", по итогам которого приняли Региональную стратегию.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство дошкольного и школьного образования.
Председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Замин", который является организатором форума, обратилась к молодым экоактивистам. Зироат Мирзиёева подчеркнула их лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также важность подписанной по итогам форума Региональной стратегии.
"Главные участники форума — это вы. Мы собрались здесь сегодня, чтобы признать вашу лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Подписание совместно с нашими соседями Региональной стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку, разработанной по итогам Самаркандского экологического лагеря, станет важным шагом в новое будущее", — отметила Зироат Мирзиёева.
Исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ингер Андерсен также акцентировала внимание на вопросах развития потенциала молодежи посредством непрерывного "зеленого образования" и формирования экологической культуры.
"Экологическое образование дает будущим поколениям навыки и знания, необходимые им для того, чтобы стать драйверами перемен... Мы хотим, чтобы следующие поколения стали смелыми лидерами в правительстве, учеными и новаторами, которые мечтают о новых и лучших способах жизни в гармонии с планетой", — подчеркнула она.
В свою очередь, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила, что включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьную программу является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи "в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату".
Развивая тему эко-образования, участники форума говорили о важности использования в обучающем процессе информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке результативности мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.