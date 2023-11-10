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https://uz.sputniknews.ru/20231110/ziroat-mirziyoyeva-mejdunarodnyy-ekoforum-uchastiye-40875919.html
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото
В Ташкенте прошёл Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", по итогам которого приняли Региональную стратегию.
2023-11-10T09:25+0500
2023-11-10T11:07+0500
экология
образование
форум
узбекистан
кыргызстан
турция
иран
дети
подростки
фото
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство дошкольного и школьного образования. Председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Замин", который является организатором форума, обратилась к молодым экоактивистам. Зироат Мирзиёева подчеркнула их лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также важность подписанной по итогам форума Региональной стратегии.Исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ингер Андерсен также акцентировала внимание на вопросах развития потенциала молодежи посредством непрерывного "зеленого образования" и формирования экологической культуры.В свою очередь, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила, что включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьную программу является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи "в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату".Развивая тему эко-образования, участники форума говорили о важности использования в обучающем процессе информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке результативности мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.
https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-forum-ekoobrazovaniye-deti-40843091.html
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международный экофорум дети центральная азия зироат мирзиёева
международный экофорум дети центральная азия зироат мирзиёева

Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото

09:25 10.11.2023 (обновлено: 11:07 10.11.2023)
© Международный общественный фонд ZaminВ Ташкенте прошёл Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии".
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© Международный общественный фонд Zamin
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В Ташкенте прошел Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", по итогам которого приняли Региональную стратегию.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство дошкольного и школьного образования.
Председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Замин", который является организатором форума, обратилась к молодым экоактивистам. Зироат Мирзиёева подчеркнула их лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также важность подписанной по итогам форума Региональной стратегии.

"Главные участники форума — это вы. Мы собрались здесь сегодня, чтобы признать вашу лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Подписание совместно с нашими соседями Региональной стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку, разработанной по итогам Самаркандского экологического лагеря, станет важным шагом в новое будущее", — отметила Зироат Мирзиёева.

Исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ингер Андерсен также акцентировала внимание на вопросах развития потенциала молодежи посредством непрерывного "зеленого образования" и формирования экологической культуры.

"Экологическое образование дает будущим поколениям навыки и знания, необходимые им для того, чтобы стать драйверами перемен... Мы хотим, чтобы следующие поколения стали смелыми лидерами в правительстве, учеными и новаторами, которые мечтают о новых и лучших способах жизни в гармонии с планетой", — подчеркнула она.

В свою очередь, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила, что включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьную программу является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи "в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату".
Развивая тему эко-образования, участники форума говорили о важности использования в обучающем процессе информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке результативности мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
© Международный общественный фонд ZaminЗироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
В Ташкенте прошёл Международный форум Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
1/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
2/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
3/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
4/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
5/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
6/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
7/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
8/8
© Международный общественный фонд Zamin
Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии"
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