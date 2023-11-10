https://uz.sputniknews.ru/20231110/ziroat-mirziyoyeva-mejdunarodnyy-ekoforum-uchastiye-40875919.html

Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото

Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди трех стран провела Международный экофорум — фото

В Ташкенте прошёл Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", по итогам которого приняли Региональную стратегию.

2023-11-10T09:25+0500

2023-11-10T09:25+0500

2023-11-10T11:07+0500

экология

образование

форум

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Турции, Кыргызстана и Ирана приняла участие в Международном форуме "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство дошкольного и школьного образования. Председатель Попечительского совета Международного общественного фонда "Замин", который является организатором форума, обратилась к молодым экоактивистам. Зироат Мирзиёева подчеркнула их лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также важность подписанной по итогам форума Региональной стратегии.Исполнительный директор ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ингер Андерсен также акцентировала внимание на вопросах развития потенциала молодежи посредством непрерывного "зеленого образования" и формирования экологической культуры.В свою очередь, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила, что включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьную программу является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи "в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату".Развивая тему эко-образования, участники форума говорили о важности использования в обучающем процессе информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке результативности мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.

https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-forum-ekoobrazovaniye-deti-40843091.html

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