https://uz.sputniknews.ru/20231111/mediki-uzbekistan-obucheniye-sankt-peterburg-foto-40927757.html

Медики из Узбекистана прошли обучение в Санкт-Петербурге — фото

Медики из Узбекистана прошли обучение в Санкт-Петербурге — фото

В ходе образовательного курса специалисты из Узбекистана ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска

2023-11-11T15:24+0500

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узбекистан

медики

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. С 30 октября по 11 ноября 12 специалистов учреждений системы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка (ГУ "РСНПМЦЗМиР") и его региональных филиалов проходили обучение в Санкт-Петербурге. Медики прошли симуляционный курс "Клиническое акушерство", рассчитанный на 72 часа, на базе российского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Это одно из крупнейших научно-лечебных учреждений Российской Федерации, которое входит в первую сотню лучших образовательных учреждений мира международного рейтинга Times Higher Education Impact Rankings 2023.Специалисты из Узбекистана также ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска. Новые знания позволят улучшить качество помощи во время беременности и родов и снизить показатели материнской и перинатальной смертности.Кроме того, они посетили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и его Федеральную клинику. Стороны договорились о сотрудничестве — совместных научных исследованиях и обмене опытом.Как отметили в ходе встречи, Педиатрический университет уже реализует с Узбекистаном совместные образовательные программы и преподаватели российского вуза готовы проводить обучающие циклы для врачей республики, обмениваться опытом, накопленным обеими сторонами.Сегодня налажено эффективное сотрудничество с коллегами из Санкт-Петербурга для организации совместных научных исследований, телемедицины, выездов специалистов РФ в Узбекистан, стажировок на постоянной основе.Вернувшись в Узбекистан участники курса организуют цикл тренингов, чтобы ознакомить с полученными знаниями врачей учреждений областного, городского и районного уровней. А примененные в ходе курса технологии симуляционного обучения будут практиковать в тренинговом центре самого Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.

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