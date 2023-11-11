https://uz.sputniknews.ru/20231111/mediki-uzbekistan-obucheniye-sankt-peterburg-foto-40927757.html
Медики из Узбекистана прошли обучение в Санкт-Петербурге — фото
Медики из Узбекистана прошли обучение в Санкт-Петербурге — фото
В ходе образовательного курса специалисты из Узбекистана ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска
2023-11-11T15:24+0500
2023-11-11T15:24+0500
2023-11-11T15:27+0500
узбекистан
медики
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. С 30 октября по 11 ноября 12 специалистов учреждений системы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка (ГУ "РСНПМЦЗМиР") и его региональных филиалов проходили обучение в Санкт-Петербурге. Медики прошли симуляционный курс "Клиническое акушерство", рассчитанный на 72 часа, на базе российского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Это одно из крупнейших научно-лечебных учреждений Российской Федерации, которое входит в первую сотню лучших образовательных учреждений мира международного рейтинга Times Higher Education Impact Rankings 2023.Специалисты из Узбекистана также ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска. Новые знания позволят улучшить качество помощи во время беременности и родов и снизить показатели материнской и перинатальной смертности.Кроме того, они посетили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и его Федеральную клинику. Стороны договорились о сотрудничестве — совместных научных исследованиях и обмене опытом.Как отметили в ходе встречи, Педиатрический университет уже реализует с Узбекистаном совместные образовательные программы и преподаватели российского вуза готовы проводить обучающие циклы для врачей республики, обмениваться опытом, накопленным обеими сторонами.Сегодня налажено эффективное сотрудничество с коллегами из Санкт-Петербурга для организации совместных научных исследований, телемедицины, выездов специалистов РФ в Узбекистан, стажировок на постоянной основе.Вернувшись в Узбекистан участники курса организуют цикл тренингов, чтобы ознакомить с полученными знаниями врачей учреждений областного, городского и районного уровней. А примененные в ходе курса технологии симуляционного обучения будут практиковать в тренинговом центре самого Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.
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узбекистан санкт-петербург россия медики обучение образовательный курс специалисты современные технологии диагностика профилактика лечение заболевания акушерские осложнения женщины
узбекистан санкт-петербург россия медики обучение образовательный курс специалисты современные технологии диагностика профилактика лечение заболевания акушерские осложнения женщины
Медики из Узбекистана прошли обучение в Санкт-Петербурге — фото
15:24 11.11.2023 (обновлено: 15:27 11.11.2023)
В ходе образовательного курса специалисты из Узбекистана ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. С 30 октября по 11 ноября 12 специалистов учреждений системы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка (ГУ "РСНПМЦЗМиР") и его региональных филиалов проходили обучение в Санкт-Петербурге.
Медики прошли симуляционный курс "Клиническое акушерство", рассчитанный на 72 часа, на базе российского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Это одно из крупнейших научно-лечебных учреждений Российской Федерации, которое входит в первую сотню лучших образовательных учреждений мира международного рейтинга Times Higher Education Impact Rankings 2023.
"Центр Алмазова специализируется на ведении беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринопатиями. И обмен накопленным опытом и знаниями со специалистами из Узбекистана нацелен на внедрение передовых технологий при ведении таких пациенток, повышение удовлетворенности женщин оказываемой медицинской помощью", — отметила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии с клиникой НМИЦ имени В.А. Алмазова д.м.н., профессор Ирина Зазерская.
Специалисты из Узбекистана также ознакомились с современными технологиями по диагностике, профилактике и лечению соматических заболеваний и акушерских осложнений у женщин групп риска. Новые знания позволят улучшить качество помощи во время беременности и родов и снизить показатели материнской и перинатальной смертности.
Кроме того, они посетили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и его Федеральную клинику. Стороны договорились о сотрудничестве — совместных научных исследованиях и обмене опытом.
"Мы готовы обмениваться лучшими практиками. Наша Федеральная клиника принимает самых сложных пациентов из всех регионов России. Наши специалисты обладают большим опытом в вопросах, касающихся организации здравоохранения, маршрутизации пациентов. За показателями кроется эффективная система, которая создана и функционирует. А главное, это реальные цифры спасенных жизней", — рассказал проректор СПбГПМУ Юрий Петренко.
Как отметили в ходе встречи, Педиатрический университет уже реализует с Узбекистаном совместные образовательные программы и преподаватели российского вуза готовы проводить обучающие циклы для врачей республики, обмениваться опытом, накопленным обеими сторонами.
Сегодня налажено эффективное сотрудничество с коллегами из Санкт-Петербурга для организации совместных научных исследований, телемедицины, выездов специалистов РФ в Узбекистан, стажировок на постоянной основе.
Вернувшись в Узбекистан участники курса организуют цикл тренингов, чтобы ознакомить с полученными знаниями врачей учреждений областного, городского и районного уровней.
А примененные в ходе курса технологии симуляционного обучения будут практиковать в тренинговом центре самого Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.