https://uz.sputniknews.ru/20231111/mirziyoyev-nagrajdeniye-medrabotnik-professionalnyy-prazdnik-40924270.html

Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами

Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами

В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников

2023-11-11T11:03+0500

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узбекистан

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шавкат мирзиёев

медицина

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания. Соответствующий указ подписан в пятницу.Почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими" ("Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан") присвоено:Орденом "Меҳнат шуҳрати" наградили:Орденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:Орденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:Орденом "Саломатлик" II степени наградили:Орденом "Дўстлик" наградили:Медалью "Соғлом турмуш" наградили:Медалью "Шуҳрат" наградили:

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