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https://uz.sputniknews.ru/20231111/mirziyoyev-nagrajdeniye-medrabotnik-professionalnyy-prazdnik-40924270.html
Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами
Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами
В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников
2023-11-11T11:03+0500
2023-11-11T11:08+0500
узбекистан
награждение
медаль
звание
указ
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
медицина
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания. Соответствующий указ подписан в пятницу.Почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими" ("Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан") присвоено:Орденом "Меҳнат шуҳрати" наградили:Орденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:Орденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:Орденом "Саломатлик" II степени наградили:Орденом "Дўстлик" наградили:Медалью "Соғлом турмуш" наградили:Медалью "Шуҳрат" наградили:
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узбекистан указ медицинские работники награждение шавкат мирзиёев день медицинских работников воскресенье ноябрь
узбекистан указ медицинские работники награждение шавкат мирзиёев день медицинских работников воскресенье ноябрь

Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами

11:03 11.11.2023 (обновлено: 11:08 11.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.
Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания.
Соответствующий указ подписан в пятницу.
Почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими" ("Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан") присвоено:
Азизову Сабиту Курбановичу — заведующему отделением гемодиализа №1 Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки
Нуралиевой Гулнозе Сагдуллаевне — главному педиатру Республиканской специализированной больницы Зангиата №1
Орденом "Меҳнат шуҳрати" наградили:
Махмудову Санобар Юсуповну - акушера-гинеколога родильного отделения Пахтачийского районного медицинского объединения, Самаркандская область
Шека Александра Борисовича - заведующего лабораторией ишемической болезни сердца Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Орденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:
Маманазарова Курбана Мамаражабовича - ассистента кафедры травматологии, ортопедии, хирургии народной медицины, нейрохирургии, анестезиологии и скорой медицинской помощи Термезского филиала Ташкентской медицинской академии, Сурхандарьинская область
Эминова Баходира Жураевича - анестезиолога-реаниматолога отделения детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область
Орденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:
Жаббарова Ашира Норкобиловича - руководителя больницы филиала "Чим" Камашинского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область
Косимову Динорахон Сиддиковну - заведующего детским отделением Чартакского районного медицинского объединения, Наманганская область
Муйдинову Дилбархон Усарбоевну - медсестру семейного врачебного пункта "Майариқ" Булакбашинского района, Андижанская область
Хужаева Нуриддина Хуррамовича - заведующего детским отделением Джамбайского районного медицинского объединения, Самаркандская область
Орденом "Саломатлик" II степени наградили:
Алиева Шерзода Махмуджановича - заведующего отделением взрослой кардиохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова
Ахмадалиеву Хуршиду Мухамадалиевну - заведующего отделением терапии Акалтынского районного медицинского объединения, Сырдарьинская область
Бобокелдиеву Хамиду Эргашевну - заведующего бокс-бруцеллезным отделением Джизакской областной инфекционной больницы
Ерназарова Оралбая - терапевта экстренного приемного отделения Муйнакского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Каримова Муродуллу Юлдашевича - заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ташкентской медицинской академии
Молайханова Рустама Худайбергановича - врача отделения хирургии клинической больницы №4 города Ташкента
Нуриллаеву Марифат Тагаевну - эндокринолога Навоийского областного эндокринологического диспансера
Рузиеву Азизу Комунаровну - кардиолога многопрофильной центральной поликлиники Алатского района, Бухарская область
Саломову Раъно Хайруллаевну - семейного врача семейной поликлиники №10 Букинского района, Ташкентская область
Тажиеву Наргизу Уринбоевну - патронажную медсестру многопрофильной поликлиники Кошкупырского района, Хорезмская область
Тожибоева Акмалхона Абдурахмановича - заведующего отделением хирургии Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Наманганская область
Тожиева Шомурода Мусурмоновича - заведующего отделением хирургии Яккабагского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область
Тухтаева Тожидина Парпиевича - главного фельдшера Алтынкульского районного медицинского объединения, Андижанская область
Орденом "Дўстлик" наградили:
Бердиева Ахмада Ниёзмахмадовича - патронажного фельдшера горного участка "Карш" семейного врачебного пункта "Гулистон" Сариасийского района, Сурхандарьинская область
Жуманазарову Асилхон Довулбаевну - детского врача территориального отдела "Нанай" Янгикурганского районного медицинского объединения, Наманганская область
Малькову Елену Михайловну - терапевта медицинского пункта центральной поликлиники Службы здравоохранения акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
Оразалиева Базарбая Хаитбаевича - хирурга отделения хирургии Берунийского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Раимжанова Абдулазиза Абдухафизовича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "ASAF Medical" города Ферганы, Ферганская область
Ташпанбетову Калжан Калдибаевну - семейного врача семейного врачебного пункта "Саржал" Канимехского района, Навоийская область
Медалью "Соғлом турмуш" наградили:
Акбутаеву Дилфузу Абдуманнаповну - старшую медсестру Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии
Каримова Хусана Раимбердиевича - водителя Сырдарьинского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Мустанова Абдусамата Норсаатовича - начальника Сурхандарьинского областного управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан
Насриеву Мухаббат Джураевну - старшую медсестру семейной поликлиники №3 Бухарского района, Бухарская область
Рахматуллаеву Махбубу Латифовну - врача общей практики семейной поликлиники №72 Янгиюльского района, Ташкентская область
Медалью "Шуҳрат" наградили:
Атажанову Замиру Нуруллаевну - старшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации Элликкалинского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Куранбаева Рустама Алимовича - фельдшера Ургенчского районного отдела Хорезмского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Махамадаминову Шоиру Абдувалиевну - отоларинголога частной клиники "Otolaringolog" Юнусабадского района, город Ташкент
Муминову Адолат Холматовну - медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Зааминского района, Джизакская область
Равшанова Собира Кенжаевича - водителя Нарпайского районного отдела Самаркандского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Тожибоеву Саломатхон Давранбоевну - медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Избасканского района, Андижанская область
Эрматова Абдумалика Абдурахимовича - травматолога травматологического пункта Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область
Якубова Рахима Камиловича - профессора кафедры детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института
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