Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами
11:03 11.11.2023 (обновлено: 11:08 11.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.
Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания.
Соответствующий указ подписан в пятницу.
Почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими" ("Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан") присвоено:
Азизову Сабиту Курбановичу — заведующему отделением гемодиализа №1 Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки
Нуралиевой Гулнозе Сагдуллаевне — главному педиатру Республиканской специализированной больницы Зангиата №1
Орденом "Меҳнат шуҳрати" наградили:
Махмудову Санобар Юсуповну - акушера-гинеколога родильного отделения Пахтачийского районного медицинского объединения, Самаркандская область
Шека Александра Борисовича - заведующего лабораторией ишемической болезни сердца Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Орденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:
Маманазарова Курбана Мамаражабовича - ассистента кафедры травматологии, ортопедии, хирургии народной медицины, нейрохирургии, анестезиологии и скорой медицинской помощи Термезского филиала Ташкентской медицинской академии, Сурхандарьинская область
Эминова Баходира Жураевича - анестезиолога-реаниматолога отделения детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область
Орденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:
Жаббарова Ашира Норкобиловича - руководителя больницы филиала "Чим" Камашинского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область
Косимову Динорахон Сиддиковну - заведующего детским отделением Чартакского районного медицинского объединения, Наманганская область
Муйдинову Дилбархон Усарбоевну - медсестру семейного врачебного пункта "Майариқ" Булакбашинского района, Андижанская область
Хужаева Нуриддина Хуррамовича - заведующего детским отделением Джамбайского районного медицинского объединения, Самаркандская область
Орденом "Саломатлик" II степени наградили:
Алиева Шерзода Махмуджановича - заведующего отделением взрослой кардиохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова
Ахмадалиеву Хуршиду Мухамадалиевну - заведующего отделением терапии Акалтынского районного медицинского объединения, Сырдарьинская область
Бобокелдиеву Хамиду Эргашевну - заведующего бокс-бруцеллезным отделением Джизакской областной инфекционной больницы
Ерназарова Оралбая - терапевта экстренного приемного отделения Муйнакского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Каримова Муродуллу Юлдашевича - заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ташкентской медицинской академии
Молайханова Рустама Худайбергановича - врача отделения хирургии клинической больницы №4 города Ташкента
Нуриллаеву Марифат Тагаевну - эндокринолога Навоийского областного эндокринологического диспансера
Рузиеву Азизу Комунаровну - кардиолога многопрофильной центральной поликлиники Алатского района, Бухарская область
Саломову Раъно Хайруллаевну - семейного врача семейной поликлиники №10 Букинского района, Ташкентская область
Тажиеву Наргизу Уринбоевну - патронажную медсестру многопрофильной поликлиники Кошкупырского района, Хорезмская область
Тожибоева Акмалхона Абдурахмановича - заведующего отделением хирургии Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Наманганская область
Тожиева Шомурода Мусурмоновича - заведующего отделением хирургии Яккабагского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область
Тухтаева Тожидина Парпиевича - главного фельдшера Алтынкульского районного медицинского объединения, Андижанская область
Орденом "Дўстлик" наградили:
Бердиева Ахмада Ниёзмахмадовича - патронажного фельдшера горного участка "Карш" семейного врачебного пункта "Гулистон" Сариасийского района, Сурхандарьинская область
Жуманазарову Асилхон Довулбаевну - детского врача территориального отдела "Нанай" Янгикурганского районного медицинского объединения, Наманганская область
Малькову Елену Михайловну - терапевта медицинского пункта центральной поликлиники Службы здравоохранения акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
Оразалиева Базарбая Хаитбаевича - хирурга отделения хирургии Берунийского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Раимжанова Абдулазиза Абдухафизовича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "ASAF Medical" города Ферганы, Ферганская область
Ташпанбетову Калжан Калдибаевну - семейного врача семейного врачебного пункта "Саржал" Канимехского района, Навоийская область
Медалью "Соғлом турмуш" наградили:
Акбутаеву Дилфузу Абдуманнаповну - старшую медсестру Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии
Каримова Хусана Раимбердиевича - водителя Сырдарьинского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Мустанова Абдусамата Норсаатовича - начальника Сурхандарьинского областного управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан
Насриеву Мухаббат Джураевну - старшую медсестру семейной поликлиники №3 Бухарского района, Бухарская область
Рахматуллаеву Махбубу Латифовну - врача общей практики семейной поликлиники №72 Янгиюльского района, Ташкентская область
Медалью "Шуҳрат" наградили:
Атажанову Замиру Нуруллаевну - старшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации Элликкалинского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Куранбаева Рустама Алимовича - фельдшера Ургенчского районного отдела Хорезмского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Махамадаминову Шоиру Абдувалиевну - отоларинголога частной клиники "Otolaringolog" Юнусабадского района, город Ташкент
Муминову Адолат Холматовну - медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Зааминского района, Джизакская область
Равшанова Собира Кенжаевича - водителя Нарпайского районного отдела Самаркандского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Тожибоеву Саломатхон Давранбоевну - медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Избасканского района, Андижанская область
Эрматова Абдумалика Абдурахимовича - травматолога травматологического пункта Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область
Якубова Рахима Камиловича - профессора кафедры детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института