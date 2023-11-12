https://uz.sputniknews.ru/20231112/mirziyoev-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-40938850.html

Мирзиёев поздравил медиков с профессиональным праздником

Мирзиёев поздравил медиков с профессиональным праздником

За последние 7 лет 727 работников системы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.

2023-11-12T12:12+0500

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узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

поздравление

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что только в этом году созданы 22 семейные поликлиники, 93 центра семейной медицины и 394 участковых медицинских центра, первичная медицинская помощь стала доступна более чем 2 млн 100 тыс. человек.Также 8 млн 600 тыс. человек прошли профилактические медицинские осмотры, из них 685 тыс. прошли амбулаторное, 72 тыс. – стационарное лечение, у 167 тыс. граждан при скрининговых обследованиях диагностированы болезни сердца, у 52 тыс. - сахарный диабет, все они проходят соответствующее лечение.Наряду с механизмами государственного медицинского страхования и цифровизации в сферу внедряется и деятельность частных медицинских учреждений, резко повышается уровень обеспечения больниц современным транспортом и медицинским оборудованием.За последние 7 лет 727 выдающихся работников системы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.В рамках стратегии "Узбекистан – 2030" запланированы следующие изменения в сфере медицины:Напомним, в честь праздника президент наградил ряд выдающихся работников системы здравоохранения почетными званиями и наградами.

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