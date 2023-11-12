Мирзиёев поздравил медиков с профессиональным праздником
12:12 12.11.2023 (обновлено: 12:32 12.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провёл видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего совершенствования деятельности хлопково-текстильных кластеров, а также приоритетным задачам в отраслях сельского хозяйства на следующий год.
За последние 7 лет 727 работников системы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
" От всей души поздравляю всех вас, посвятивших жизнь благородному делу – охране здоровья нашего народа, с замечательным профессиональным праздником – Днем медицинских работников.", - говорится в праздничном поздравлении.
Президент отметил, что только в этом году созданы 22 семейные поликлиники, 93 центра семейной медицины и 394 участковых медицинских центра, первичная медицинская помощь стала доступна более чем 2 млн 100 тыс. человек.
Также 8 млн 600 тыс. человек прошли профилактические медицинские осмотры, из них 685 тыс. прошли амбулаторное, 72 тыс. – стационарное лечение, у 167 тыс. граждан при скрининговых обследованиях диагностированы болезни сердца, у 52 тыс. - сахарный диабет, все они проходят соответствующее лечение.
Наряду с механизмами государственного медицинского страхования и цифровизации в сферу внедряется и деятельность частных медицинских учреждений, резко повышается уровень обеспечения больниц современным транспортом и медицинским оборудованием.
"Благодаря таким изменениям, а также самоотверженному труду наших врачей, высококвалифицированных специалистов-медиков, медицинских сестер сегодня высокотехнологичные хирургические операции успешно проводятся не только в столице и областных центрах, но и в районах, что обеспечивает выздоровление тысяч пациентов", - говорится в поздравительном послании.
За последние 7 лет 727 выдающихся работников системы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.
В рамках стратегии "Узбекистан – 2030" запланированы следующие изменения в сфере медицины:
повышение средней продолжительности жизни населения до 78 лет, увеличение объема средств, выделяемых на медицину, в 2 раза, снижение ранней смертности от онкологии, сердечно-сосудистых, диабетических и респираторных заболеваний в 2,5 раза;
превращение Узбекистана в страну, свободную от туберкулеза;
лечение 350 000 пациентов с диабетом и 1 500 000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
решение 70% обращений населения, нуждающегося в медицинской помощи на первичном уровне;
полный охват нуждающихся пациентов услугами гемодиализа.
Напомним, в честь праздника президент наградил ряд выдающихся работников системы здравоохранения почетными званиями и наградами.