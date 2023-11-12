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Холодает — погода в Ташкенте на 12 ноября
Холодает — погода в Ташкенте на 12 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье
2023-11-12T05:11+0500
2023-11-12T05:11+0500
2023-11-12T05:11+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В воскресенье в столице переменная облачность, утром дождь, сообщает Узгидромет. Температура днем — 13-15 градусов тепла.Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября
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ташкент погода прогноз погоды 12 ноября синоптики воскресенье
ташкент погода прогноз погоды 12 ноября синоптики воскресенье
Холодает — погода в Ташкенте на 12 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
В воскресенье в столице переменная облачность, утром дождь, сообщает Узгидромет
.
Температура днем — 13-15 градусов тепла.