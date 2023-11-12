https://uz.sputniknews.ru/20231112/pogoda-tashkent-12-noyabrya-2023-40931281.html

Холодает — погода в Ташкенте на 12 ноября

Холодает — погода в Ташкенте на 12 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье

2023-11-12T05:11+0500

2023-11-12T05:11+0500

2023-11-12T05:11+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В воскресенье в столице переменная облачность, утром дождь, сообщает Узгидромет. Температура днем — 13-15 градусов тепла.Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября

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