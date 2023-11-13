https://uz.sputniknews.ru/20231113/kiyev-vspyshka-gepatit-a-40964826.html

В Киеве предрекли катастрофу — причина

В Киеве предрекли катастрофу — причина

У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А.

2023-11-13T15:02+0500

2023-11-13T15:02+0500

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в мире

украина

киев

винницкая область

гепатит

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.По словам Кузина, чтобы выработался иммунитет к вирусу, нужно или переболеть, или привиться. Однако вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.

киев

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