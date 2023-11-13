В Киеве предрекли катастрофу — причина

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15:02 13.11.2023 (обновлено: 15:51 13.11.2023)
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В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита. У большинства украинцев отсутствует иммунитет против гепатита А.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико <…> У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — рассказал он в интервью агентству РБК-Украина.
По словам Кузина, чтобы выработался иммунитет к вирусу, нужно или переболеть, или привиться. Однако вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.