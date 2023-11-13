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https://uz.sputniknews.ru/20231113/kiyev-vspyshka-gepatit-a-40964826.html
В Киеве предрекли катастрофу — причина
В Киеве предрекли катастрофу — причина
У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А.
2023-11-13T15:02+0500
2023-11-13T15:51+0500
в мире
украина
киев
винницкая область
гепатит
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.По словам Кузина, чтобы выработался иммунитет к вирусу, нужно или переболеть, или привиться. Однако вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.
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винницкая область
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киев вспышка гепатит а катастрофа иммунитет украинцы
киев вспышка гепатит а катастрофа иммунитет украинцы

В Киеве предрекли катастрофу — причина

15:02 13.11.2023 (обновлено: 15:51 13.11.2023)
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита. У большинства украинцев отсутствует иммунитет против гепатита А.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико <…> У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — рассказал он в интервью агентству РБК-Украина.
По словам Кузина, чтобы выработался иммунитет к вирусу, нужно или переболеть, или привиться. Однако вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.
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