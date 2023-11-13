https://uz.sputniknews.ru/20231113/vsu-opaseniye-lvov-otstupleniye-40970119.html

В ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

В ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

СМИ: В украинских войсках бьют тревогу из-за ослабления внимания Запада

2023-11-13T17:29+0500

2023-11-13T17:29+0500

2023-11-13T17:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

украина

всу

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38495545_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_033155d23b1a1060ec60f22e8dad9480.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ВСУ опасаются, что на фоне ослабления внимания Запада из-за обострения палестино-израильского конфликта им придется отступить, возможно, даже до Львова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.Украинских солдат беспокоит, что ослабление внимания США позволит российским бойцам добиться серьезных успехов. Так, один из военных отметил, что Украина все еще не в состоянии обеспечить себя вооружением и боеприпасами.По информации Daily Beast, также существуют опасения, что, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, ВСУ придется нормировать использование припасов.

украина

львов

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация, в мире, украина, всу, львов