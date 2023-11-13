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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231113/vsu-opaseniye-lvov-otstupleniye-40970119.html
В ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова
В ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова
СМИ: В украинских войсках бьют тревогу из-за ослабления внимания Запада
2023-11-13T17:29+0500
2023-11-13T17:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
украина
всу
львов
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ВСУ опасаются, что на фоне ослабления внимания Запада из-за обострения палестино-израильского конфликта им придется отступить, возможно, даже до Львова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.Украинских солдат беспокоит, что ослабление внимания США позволит российским бойцам добиться серьезных успехов. Так, один из военных отметил, что Украина все еще не в состоянии обеспечить себя вооружением и боеприпасами.По информации Daily Beast, также существуют опасения, что, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, ВСУ придется нормировать использование припасов.
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спецоперация, в мире, украина, всу, львов
спецоперация, в мире, украина, всу, львов

В ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

17:29 13.11.2023 (обновлено: 17:52 13.11.2023)
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой. Архивное фото
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
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СМИ: В украинских войсках бьют тревогу из-за ослабления внимания Запада.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ВСУ опасаются, что на фоне ослабления внимания Запада из-за обострения палестино-израильского конфликта им придется отступить, возможно, даже до Львова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.
Украинских солдат беспокоит, что ослабление внимания США позволит российским бойцам добиться серьезных успехов. Так, один из военных отметил, что Украина все еще не в состоянии обеспечить себя вооружением и боеприпасами.

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", — цитирует издание слова солдата с позывным "Спенсер".

По информации Daily Beast, также существуют опасения, что, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, ВСУ придется нормировать использование припасов.
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