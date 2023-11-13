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https://uz.sputniknews.ru/20231113/zelenskiy-popytka-zvonok-tramp-40952310.html
Зеленский пытается дозвониться до Трампа— СМИ
Зеленский пытается дозвониться до Трампа— СМИ
Ранее президент Украины пригласил экс- главу Белого дома в свою страну, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".
2023-11-13T10:35+0500
2023-11-13T10:49+0500
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой газету "Страна.ua".Ранее украинский лидер пригласил бывшего главу Белого дома в свою страну, с целью разубедить его в том, что Трамп "сможет разрешить конфликт за 24 часа".По информации издания Newsmax, Трамп, до этого заявивший, что сможет разрешить конфликт в столь короткие сроки, отказал Зеленскому, сказав, что такая поездка была бы неуместной на данный момент. Он также объявил, что США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.
https://uz.sputniknews.ru/20231106/zelenskiy-smena-strategiya-rossiya-40721584.html
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зеленский трамп попытка звонок
зеленский трамп попытка звонок

Зеленский пытается дозвониться до Трампа— СМИ

10:35 13.11.2023 (обновлено: 10:49 13.11.2023)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома 21 сентября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома 21 сентября 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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Ранее президент Украины пригласил экс- главу Белого дома в свою страну, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой газету "Страна.ua".
"Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — указано в статье.
Ранее украинский лидер пригласил бывшего главу Белого дома в свою страну, с целью разубедить его в том, что Трамп "сможет разрешить конфликт за 24 часа".
По информации издания Newsmax, Трамп, до этого заявивший, что сможет разрешить конфликт в столь короткие сроки, отказал Зеленскому, сказав, что такая поездка была бы неуместной на данный момент. Он также объявил, что США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.
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