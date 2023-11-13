https://uz.sputniknews.ru/20231113/zelenskiy-popytka-zvonok-tramp-40952310.html

Зеленский пытается дозвониться до Трампа— СМИ

Зеленский пытается дозвониться до Трампа— СМИ

Ранее президент Украины пригласил экс- главу Белого дома в свою страну, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".

2023-11-13T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой газету "Страна.ua".Ранее украинский лидер пригласил бывшего главу Белого дома в свою страну, с целью разубедить его в том, что Трамп "сможет разрешить конфликт за 24 часа".По информации издания Newsmax, Трамп, до этого заявивший, что сможет разрешить конфликт в столь короткие сроки, отказал Зеленскому, сказав, что такая поездка была бы неуместной на данный момент. Он также объявил, что США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.

https://uz.sputniknews.ru/20231106/zelenskiy-smena-strategiya-rossiya-40721584.html

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